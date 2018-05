Chớ quên 4 họa tiết dành riêng cho mùa hè

(Dân Việt) Đừng bỏ qua 4 kiểu họa tiết cơ bản song đầy tính ứng dụng và chưa bao giờ khiến các con nghiện thời trang thất vọng.

Mùa hè là phải mặc họa tiết mới đúng chất!

Không tầng tầng lớp lớp, không áo trong áo ngoài như mùa đông nhưng thời trang mùa hè vẫn vô cùng phong phú. Ví như chỉ nói riêng về mảng họa tiết thôi, các tín đồ thời trang cũng có thể “tám” với nhau cả ngày không hết!

Tuy nhiên, mặc gì thì mặc, cũng đừng bỏ qua 4 kiểu họa tiết cơ bản song đầy tính ứng dụng và chưa bao giờ khiến các con nghiện thời trang thất vọng:

1. Chấm bi

Đơn giản và cổ điển, thế nhưng chưa khi nào các item chấm bi thôi mê hoặc các tín đồ. Đây là một trong những họa tiết người ta sẽ nghĩ đến đầu tiên khi không biết mặc gì, hay là khi đã quá mệt mỏi với những chọn lựa rối rắm, các quý cô cũng sẽ tìm về những chiếc đầm, những chiếc áo sơ mi chấm bi để thấy mình vẫn nằm trong vòng an toàn nhưng tuyệt đối không bao giờ nhàm chán!

2. Kẻ caro

Những đường kẻ caro đầy màu sắc thoạt nhìn có vẻ như khiến cho ngày hè thêm nóng bức, ấy vậy mà bao nhiêu thập kỷ qua, người ta vẫn cứ dành cho nó sự tôn sùng tuyệt đối khi cần tìm thứ gì đó màu sắc để thấy mình rực rỡ hơn cả nắng hè! Hè năm nay, bên cạnh sơ mi kẻ caro đã quá quen thuộc, bạn có thể cân nhắc chân váy kẻ caro – vốn đang là một item mà các cô nàng thích “sống ảo” cực mê!

3. Hoa nhí

Những bông hoa nhí nhẹ tênh và đầy thi vị in trên áo, trên váy của các quý cô sẽ khiến cho mùa hè nóng đổ lửa ngoài kia như dịu lại, dẫu chỉ là một góc rất nhỏ, rất nhỏ. Váy hoa hay sơ mi in hoa cũng chẳng bao giờ nỡ từ chối một cô gái nào, vì quá dễ mặc, lại dễ mix cùng các trang phục khác để đi làm cũng lịch sự mà đi chơi cũng chẳng lạc quẻ.

4. Chữ & số

Có ai mà không có lấy một vài chiếc áo thun, váy thun in chữ, in số trong tủ? Nhưng trước kia, kiểu trang phục này tưởng như chỉ hợp với các cô nàng, cậu chàng trẻ trung, nghịch ngợm thì nay, ngay cả một quý cô thanh lịch quen ăn vận chỉn chu cũng có thể làm bạn với trang phục in chữ, in số chỉ với vài mẹo phối đồ thông minh.