Hot gymer Nha Trang: Vòng 3 Angela Phương Trinh không bơm mới lạ

Clip tập vòng 3 của Angela Phương Trinh

Ngoài hướng dẫn tập eo của Angela Phương Trinh bị chê sai kỹ thuật, cách tập vòng 3 của cô nàng cũng bị cư dân mạng cho là có vấn đề. Gần đây, nữ diễn viên "lột xác" đến chóng mặt, sở hữu "bàn tọa" nở nang khác hẳn quá khứ. Người đẹp khẳng định đó là nhờ tập luyện chăm chỉ nhưng nhiều người nghi ngờ là "hàng giả".

Người hâm mộ hoài nghi về việc tập luyện sai cách của Angela Phương Trinh

Xem clip tập vòng 3 của Angela Phương Trinh, có người nhận xét đùa "sắp hỏng xương rồi chị ơi", có người khẳng định "nhìn là biết bơm mông". Một vài người am hiểu tập gym nói: "Khi ta tập gym, vòng 3 to kiểu hình dáng khác. Người tập gym nhìn sẽ biết ngay. Trinh tập môn này sai mà bảo vòng 3 to tự nhiên, đến bài tập dễ nhất còn tập sai"; "Tôi cũng thấy có gì đó sai sai, cái lưng cong vòng"; "Tập mông thế này sai thấy rõ. Lưng sai, vai cũng sai nốt".

Vòng 3 của Phương Trinh bị dân gymer nghi ngờ có can thiệp thẩm mỹ

Có người tỏ ra lo lắng: "Những người không biết tập, nhìn mà bắt trước chắc hỏng lưng. Muốn vòng 3 to thì phải tập tạ và kiên trì, chứ đâu phải trong chốc lát mà to ngay đâu. Làm màu quay clip với những bạn không phải dân gym thì được, chứ đừng tập thế này, không là vẹo lưng đó."

Tham khảo ý kiến của huấn luyện viên gym - Huỳnh Vương Anh Túc, cô cho biết: "Mông này không bơm mới lạ, nhìn nó rất cứng, gồ ghề, không mềm mại. Đùi trước, đùi sau không hề có. Khi tập, mông giả nên không gồng lên được."

"Mỹ nữ phòng gym" Huỳnh Vương Anh Túc khẳng định Phương Trinh chỉ tập đúng 70% bài tập

Mỹ nữ phòng gym nhận định: "Về cơ bản, Trinh tập đúng 70%. Dựa vào kỹ thuật và động tác Trinh tập thì bài này là Kettlebell squat (squat với tạ chuông). Sai ở các điểm sau, squat hay deadlift đều là chuyển động hip drive (tức đẩy hông ra sau rồi mới hạ người xuống, chứ không phải thả người rơi tự do, ngồi chồm hỗm như clip). Khi lên bàn chân cảm giác như đạp mạnh xuống đất để lấy lực bật đùi lên, không phải là vểnh mông lên như Trinh (lỗi này gọi là butt wink, tập lâu và tạ nặng sẽ ảnh hưởng đến đốt sống 4, 5). Và cuối cùng là để khoe mông nên lưng dưới cong dẫn đến đau lưng dưới."

Huỳnh Vương Anh Túc lưu ý thêm, khi tập squat, mọi người nên dùng giày đế cứng và bằng không nên dùng loại giày chạy như Angela Phương Trinh. Loại giày thuộc dòng running có phần gót cao hơn mũi giày và đế mềm. Vì thế khi tập các bài cần thăng bằng tốt như squat thì sẽ không tốt, dễ bị chúi người về phía trước.

Huấn luyện viên cá nhân - Bùi Thị Yến Xuân

Huấn luyện viên Bùi Thị Yến Xuân hướng dẫn cách tập đúng như sau: "Khi tập squat cầm tạ nặng luôn phải hóp chặt bụng và giữ thẳng lưng để bài tập không ảnh hưởng đến cột sống."