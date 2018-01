Thiên thần Nam Phi sắp bán bikini, khối shop lo sập tiệm!

(Dân Việt) Dòng đồ bơi do Candice Swanepoel làm chủ chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của mọi thương hiệu đang có trên thị trường.

Kiếm tiền nhiều như nước song Candice Swanepoel không thỏa mãn với chừng ấy thành công

Đứng đầu trong danh sách kiếm tiền nhiều nhất từ mạng xã hội năm qua có vẻ chưa đủ để khiến Candice Swanepoel thỏa mãn. Mới đây, thiên thần Nam Phi thông báo tới toàn thể người hâm mộ rằng cô sẽ cho ra mắt một dòng đồ bơi của riêng mình vào tháng tới, chứng tỏ tham vọng không thể đùa của chân dài thành danh từ sàn diễn Victoria’s Secret!

Lấy tên Tropic of C, dòng đồ bơi do Candice Swanepoel làm chủ chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của mọi thương hiệu đồ bơi đang có trên thị trường. Trong khi các fan của chân dài Nam Phi mừng vui ra mặt, lo gom góp tiền để trải nghiệm một mùa hè thật chất chơi cùng thần tượng thì không ít nhãn hàng thời trang chuyên về áo tắm chắc chắn đứng ngồi không yên.

Thêm một điều khiến cho người hâm mộ Candice Swanepoel phấn khích, đó là chính cô sẽ xuất hiện cực nhiều với vai trò người mẫu trong bộ sưu tập đồ bơi mới. Candice mà mặc đồ bơi thì bạn biết rồi đấy! Không mảnh nào cũng “hot” chứ đừng nói đến một mảnh, hai mảnh!

Sắp làm mẹ lần 2 nhưng Candice Swanepoel vẫn làm việc rất chăm chỉ

Candice Swanepoel năm nay 29 tuổi, là siêu mẫu đến từ Nam Phi cực kỳ xinh đẹp. Cô sở hữu chiều cao 1m77 nổi trội cùng số đo ba vòng 86-58-86 được các thương hiệu thời trang đánh giá cao.

Cô hạ sinh con trai đầu lòng hồi cuối năm 2016. Chỉ sau vài tháng, chân dài khiến người ta tròn mắt khi quay lại công việc với thân hình như chưa hề bầu bì. Cô cũng nổi tiếng với hình ảnh vừa làm việc vừa cho con bú vô cùng quyến rũ.

Thế rồi cũng chỉ mới đây, mỹ nhân tóc vàng lại thông báo đã mang bầu lần hai. Cô khiến công chúng không khỏi khâm phục vì khả năng làm việc chăm chỉ, đặc biệt là phong độ về sắc vóc không hề suy giảm bất kể lúc mang bầu hay lúc vừa sinh con.

Một số thiết kế cực sexy trong bộ sưu tập Tropic of C do Candice Swanepoel làm mẫu: