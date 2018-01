Vợ béo phì giảm được tạ rưỡi sau khi chồng tặng món quà này

(Dân Việt) Sinh con xong, cô như một bà mẹ bỉm sữa khổng lồ với cân nặng có lúc lên tới 143kg.

Kate Wood từng nặng tới 143kg lúc đỉnh điểm Từ khi còn học đại học, Kate Wood đã có thói quen ăn uống vô tội vạ. Cô làm bạn với đồ ăn nhanh, ăn ngấu nghiến gà rán, khoai chiên mỗi tối chỉ vì lười nấu ăn. Cô còn hút 20 điếu thuốc mỗi ngày và có thể uống hết một chai rượu trong một đêm. Năm 2011, năm Kate Wood 19 tuổi, cô mang thai con trai đầu lòng George với Lee, chồng cô hiện tại và mọi sự còn trở nên tồi tệ hơn. Cai được thuốc và rượu song Kate lại thay thế bằng chocolate, bánh ngọt. Sinh con xong, cô như một bà mẹ bỉm sữa khổng lồ với cân nặng có lúc lên tới 143kg. Kate hoảng sợ đến nỗi hạn chế tối đa việc cởi đồ trước mặt chồng. Một ngày cuối năm 2014, Lee chồng cô mang về tặng vợ một chiếc vòng theo dõi sức khỏe. Chính lúc ấy, Kate Wood nhận ra mình đang sống một cuộc sống không lành mạnh, với một cơ thể không thể được coi là khỏe mạnh. Đồ ăn nhanh, rượu, bánh ngọt là thủ phạm khiến cô tăng cân mất kiểm soát Kate bắt đầu bằng việc đi bộ tới nơi làm việc. Trong ngày đầu tiên, Kate Wood đổ mồ hôi như tắm, phải mang theo quần áo để thay và nhiều lúc cảm thấy như tắt thở vì mệt. Dần dần, cô quen với việc đó. Kate mua một chiếc xe đạp cũ, đặt chuông báo thức lúc 5 giờ sáng và đạp xe 30 phút trước khi con trai thức giấc. Cô cũng mua một quyển sách dạy nấu ăn và học cách tạo ra những bữa ăn lành mạnh. Mỗi tuần, Kate giảm được từ 1-2kg. Động lực của cô càng tăng khi mỗi khi nhìn thấy số calo được đốt cháy hiển thị trên vòng sức khỏe. Giờ đây, Kate Wood đã giảm được tới 76kg nhờ vào chiếc vòng theo dõi sức khỏe và người chồng tâm lý. Từ quần áo size 26, cô mặc size 12 và chỉ còn nặng khoảng 66kg. Chồng cô cũng đã tặng cô một chiếc vòng sức khỏe mới, để giúp vợ mình hoàn toàn tự tin về cơ thể khỏe đẹp. Thảnh quả giảm cân đáng kinh ngạc của Kate Wood Nhờ chiếc vòng “thần kỳ” và người chồng tâm lý, cô đã trở nên thon gọn ở tuổi 33

