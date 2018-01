Á hậu Mâu Thủy khóc nghẹn vì phải đi vay ngân hàng để thi HH Hoàn vũ

(Dân Việt) Mâu Thủy cũng chia sẻ về chuyện Đàm Vĩnh Hưng chỉ ra điểm sai của ê-kíp truyền thông đứng phía sau mình.

Mới đây, tân Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Mâu Thủy đã có những chia sẻ về cảm nghĩ của mình khi giành ngôi vị cao quý, ngoài ra cô cũng chia sẻ những điều khó khăn bao lâu nay phải giữ kín trong lòng, không dám nói với ai trước khi cuộc thi diễn ra.

Mâu Thủy cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ mình, cô cảm thấy rất vui và xứng đáng với danh hiệu Á hậu 2 đã đạt được. Người đẹp chia sẻ bản thân đã luôn cố gắng để không phụ lòng những người luôn hướng về và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.

Tâm sự với khán giả, Mâu Thủy cho biết cô đã gặp rất nhiều khó khăn trước khi đi thi, đặc biệt là về tài chính. "Khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mọi người luôn thắc mắc về chi phí của tôi. Nhân đây tôi cũng chia sẻ tôi đã lấy hết số tiền mà mình cố gắng tiết kiệm lâu nay, với tôi đó là một số tiền khổng lồ, và tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng, nhưng chẳng may cuộc thi kéo dài vì những lí do khách quan mà không ai muốn, song song với việc cuộc thi kéo dài, bản thân tôi không thể làm việc được nên tôi rơi vào tình trạng không có đủ chi phí để chi trả."- Mâu Thủy thổn thức.

"Cũng có lần tôi đi mượn ngân hàng nhưng vì lí do không có thu nhập cá nhân hàng tháng nên không thể vay được dù ngân hàng có biết đến mình. Bản thân tôi cũng phải đi mượn bạn bè, nhưng số tiền đó cũng không là bao nhiêu, nhưng điều mà mình ấm ức nhất trong lòng là tôi không thể kể hay nói cho bất kì ai biết rằng mình không có tiền nhưng vẫn đi thi Hoa hậu, đó là điều mà tôi cảm thấy khó khăn nhất."- Người đẹp còn phải đi vay ngân hàng để đi thi hoa hậu, tuy nhiên điều đó cũng không thành công.

Khó khăn rất nhiều, Mâu Thủy cho biết cô cũng từng có suy nghĩ tới việc sẽ bỏ thi, nhưng mỗi lần như vậy cô lại gạt đi bởi khó khăn chỉ là những lý do "vớ vẩn": "Những lúc mà tôi có suy nghĩ mình bỏ thi, thì tôi sẽ nghĩ về lí do mình bắt đầu, có quá nhiều lí do mình bắt đầu vậy tại sao chỉ vì một lí do tài chính mà mình bỏ thi, đó là là lí do vớ vẩn. Với tôi đến với cuộc thi này không phải vì danh hiệu nữa mà nó như là nơi mà hoàn thiện bản thân mình nhất trong suốt tuổi trẻ của tôi."

Là một người mẫu có tiếng trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Mâu Thủy bị nhiều người cho rằng cô có một lợi thế rất rõ ràng so với các thí sinh còn lại bởi sau lưng người đẹp có một đội ngũ truyền thông vững chắc. Chia sẻ về điều này, Mâu Thủy cho hay: "Tôi đã nhận nhiều nhận xét như vậy nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình không có tố chất để chinh phục ngôi vị này thì cũng không ai công nhận.

Tôi rất may mắn khi được giới truyền thông quan tâm nhiều nhưng cũng gặp áp lực nếu như mình không có sự cố gắng. Cho nên thay vì có lợi thế thì tôi phải cố gắng hơn các bạn khác nhiều lần, ngôi vị Á hậu 2 hoàn toàn xứng đáng với tôi".

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ trên trang cá nhân, chỉ rõ lý do Mâu Thủy không thành công bởi ê-kíp truyền thông của cô đã đi sai hướng. "Tôi nghĩ mọi người đã nghĩ quá về việc tôi có ê-kíp đằng sau. Tôi không phải người hô mưa gọi gió, không thể nào kêu gọi các nghệ sĩ khác ủng hộ mình được. Việc nhận được quá nhiều sự ủng hộ đã khiến mọi người hiểu sai đây là kế hoạch truyền thông của tôi.

Tôi nghĩ rằng cho dù mình có định hướng thế nào thì vị trí mình có hiện tại hoàn toàn xứng đáng với mình. Việc mọi người chia sẻ thông tin tôi sai về chiến lược truyền thông thì bản thân tôi nghĩ sai lầm ai cũng có và tôi sẽ thận trọng hơn trong những kế hoạch tiếp theo"- Mâu Thủy tâm sự.