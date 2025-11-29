Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Ngày 29/11, thông tin từ Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nội dung độc hại trên mạng xã hội tới người dân.

Theo Công an xã Tiên Hưng, hiện nay một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người đang lén lút phát tán trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khẳng định, đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ tài liệu trên. Nếu nhận được, hãy xóa ngay lập tức và không lan truyền cho bất kỳ ai.

Cảnh báo của cơ quan Công an. Ảnh Công an xã Tiên Hưng

Khi phát hiện tài khoản/người nào chia sẻ, hãy báo cáo với Công an xã Tiên Hưng hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con em, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.

Công an xã Tiên Hưng cảnh báo, người có hành vi lưu trữ, chia sẻ, tán phát nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ở một diễn biến khác, Công an xã Tiên Hưng cũng đang phối hợp xác minh nhân thân anh Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Anh Nguyễn Xuân Đạt được xác định rời khỏi địa phương nhiều năm. Anh Nguyễn Xuân Đạt có bố đã qua đời, mẹ là bà N.T.M đang sinh sống tại địa phương. Về những thông tin liên quan đến anh Nguyễn Xuân Đạt (được cho là 1 nhân vật trong Tài liệu 88 trang – PV) được lan truyền đang được nhà chức trách xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Một lãnh đạo UBND xã Tiên Hưng cũng xác nhận thông tin anh Nguyễn Xuân Đạt đã không có mặt ở địa phương trong thời gian dài.