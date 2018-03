Đến Ngọc Trinh khen Hương Giang "đẹp xuất sắc", kỳ vọng đăng quang

(Dân Việt) Từ Việt Nam, "Nữ hoàng nội y" đã dành những lời khen ngợi cho phần trả lời phỏng vấn và ngoại hình nóng bỏng của Hương Giang khi người đẹp góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ một bài viết đề cập đến Hương Giang đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới. Đi kèm theo bài viết đề cập đến màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh tự tin của người đẹp chuyển giới là những lời khen ngợi có cánh của Ngọc Trinh dành cho Hương Giang.

"Vô tình xem được clip bạn Hương Giang trả lời quá xuất sắc, đặc biệt là câu cuối mình rất thích luôn. Ủng hộ bạn, đẹp xuất sắc hi vọng bạn sẽ chiến thắng mang vương miện về nha" - người đẹp Trà Vinh bày tỏ.

Cụ thể, câu cuối cùng Ngọc Trinh nhắc đến trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh của Hương Giang với ngôi sao giải trí nổi tiếng của Thái Lan Diana Flipo khi được hỏi:"Bạn đã tham gia nhiều cuộc thi ở nước bạn. Và hôm nay bạn đến với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, lý do vì sao?", Hương Giang đã bất ngờ hỏi ngược lại host: "Tôi hỏi bạn một câu được chứ? Giả sử trong tương lai, những đứa con của bạn muốn được chuyển giới, bạn sẽ làm gì?". Host Diana trả lời: "Tôi sẽ ủng hộ, bằng mọi cách?" và Hương Giang đã có chia sẻ đầy thuyết phục: "Lý do nằm trong câu chuyện của tôi. Bố mẹ đã không ủng hộ khi tôi muốn chuyển giới. Họ mặc định là cái cây phải có màu xanh chứ không thể nào có màu hồng. Và đó là lý do họ không chấp nhận tôi chuyển giới. Tôi đã đến Thái Lan một mình để tìm lại chính bản thân, trở thành phụ nữ. Tôi tin tôi sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, là một người tốt.

Lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi muốn mang câu chuyện của mình đến với nhiều gia đình trên thế giới, khi họ vẫn chưa chấp nhận những đứa con của mình. Tôi muốn lan truyền thông điệp để họ cho con cái được chuyển giới. Bởi ở Thái Lan, những người chuyển giới đều rất tuyệt vời và tốt bụng".

Ngay sau đó, Diana đã phải thốt lên: "Bạn thực sự tuyệt vời và tôi sẽ ủng hộ cho bạn trong cuộc thi này".