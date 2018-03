Diễm My, Giáng My, Hà Kiều Anh ngọt ngào như thuở thanh tân

(Dân Việt) Xu hướng hè năm nay sẽ là những gam màu trung tính, chất liệu nhẹ nhàng bay bổng, kiểu cách đơn giản lên ngôi.

Trong vài thập kỷ qua, làng giải trí Việt chứng kiến sự xuất hiện của khá nhiều giai nhân, nhưng Diễm My, Giáng My và Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn là 3 trong những cái tên được nhắc đến hàng đầu.

Diễm My, Giáng My, Hà Kiều Anh vẫn xinh đẹp và đầy cuốn hút.

Nếu như Diễm My, Giáng My là biểu tượng cho vẻ đẹp bất chấp thời gian, tuổi tác thì Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh lại là hình ảnh của người phụ nữ ngày càng mặn mà, sắc sảo.

Diễm My và Giáng My cùng đọ dáng.

Diễm My, Giáng My và những người bạn.

Trong một sự kiện diễn ra vừa qua, Diễm My, Giáng My và Hoa hậu Hà Kiều Anh một lần nữa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, tinh tế và sang trọng. Không hẹn mà gặp, các mỹ nhân đều chọn diện trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường "đo ni đóng giày" cho từng người.

Nhà thiết kế Đỗ Việt Cường (giữa).

Diễn viên Diễm My diện váy phom rộng với chất liệu voan lụa mềm mại. Tông màu pastel ngọt ngào giúp "nữ hoàng ảnh lịch" trông trẻ trung, thời thượng, kết hợp phụ kiện cùng tông màu với vòng cổ ngọc trai của Chanel, giày cao, mắt kính to bản. Hình ảnh Diễm My luôn tạo dấu ấn với những kiểu tóc được chải phồng, bới cao mang hơi hướng cổ điển, quý phái.

Diễm My được chàng mẫu trẻ Lê Xuân Tiền tháp tùng trong sự kiện. Anh chàng cao 1m85 diện trang phục sắc đen cá tính, đơn giản.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My cũng không hề kém cạnh khi chọn diện một thiết kế tông màu hồng nhạt. Mái tóc suông nhẹ nhàng, kết hợp cùng trang sức có sắc xanh bắt mắt.

Hơn 25 năm qua, Giáng My vẫn luôn giữ cho mình một phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung. Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh, Giáng My còn tham gia làm giám khảo cho nhiều cuộc thi uy tín và các chương trình từ thiện.

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh ngày càng mặn mà, sắc nét. Chị diện trang phục với sắc hồng tươi ngọt ngào, có phom cổ điển với phần tay loe nhẹ, kết hợp một số phụ kiện đơn giản. Phong cách tối giản luôn được Hà Kiều Anh ưa chuộng.

Diễm My, Giáng My hay Hà Kiều Anh trở thành biểu tượng nhan sắc của phụ nữ Việt, không chỉ ở thời thanh xuân mà kéo dài cho đến hiện tại, mai sau. Đơn giản, họ không chỉ là những người phụ nữ đẹp về hình thức mà còn đẹp về tâm hồn. Sự thông minh, giỏi giang trong công việc, lịch thiệp, khéo léo trong giao tiếp giúp vẻ đẹp của 3 mỹ nhân luôn trở thành câu chuyện được công chúng tán dương, bàn luận.

NTK Đỗ Mạnh Cường, Giáng My, Diễm My, Lê Xuân Tiền. (Ảnh: Huy Nguyễn, Thảo Tiên)