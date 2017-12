“Em gái mưa” của Hương Tràm phá vỡ kỷ lục 10 năm của nhạc Việt

(Dân Việt) Bản hit “Em gái mưa” của Hương Tràm tiếp tục mang đến thành công vang dội của nữ ca sĩ khi chỉ trong 3 tháng đã phá vỡ kỷ lục 10 năm của nhạc Việt. Mừng thành tích mới này, Hương Tràm đã có buổi biểu diễn hát tặng khán giả Hà Nội với sự chào đón nồng nhiệt nhất.

Với sốt lượt nghe đạt 240 triệu lượt (tính đến ngày 25.12), “Em gái mưa” chính thức trở thành ca khúc có lượt nghe nhiều nhất trên cổng nghe nhạc trực tuyến số 1 hiện nay và cũng là ca khúc có lượt nghe nhiều nhất trong 10 năm phát triển của nhạc số Việt Nam. Điều đáng nói, sáng tác của Mr Siro chỉ mất chưa đầy 3 tháng để xác lập số lượt nghe kỉ lục này.

Thành công của “Em gái mưa” đã giúp ca khúc này có mặt trong Top 20 với 3 đề cử quan trọng của giải thưởng uy tín ZMA 2017 là “Ca khúc của năm”, “MV của năm” và “Ca khúc Pop/ Ballad được yêu thích nhất”.

Chia sẻ về cột mốc này, nữ ca sĩ Hương Tràm cho biết mình hoàn toàn bất ngờ vì 10 năm qua, nhạc Việt có rất nhiều ca khúc hit, nhiều sản phẩm chất lượng. “Hương Tràm tự hào vì mình đã góp phần làm phong phú nhạc Việt. Ông trời đã cho Tràm quá nhiều may mắn. Hương Tràm sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa để có những sản phẩm âm nhạc chất lượng”. Cô cũng không quên cảm ơn người hâm mộ, khán giả cả nước đã yêu quí “Em gái mưa” trong thời gian qua.

Để mừng cho thành tích mới của mình, Hương Tràm tiếp tục hành trình mang “Em gái mưa” đến khán giả, mà gần nhất là khán giả Hà Nội. Hương Tràm mang đến những cảm xúc trọn vẹn nhất dù thể hiện ca khúc này không biết bao nhiêu lần rồi trên sân khấu. Nữ ca sĩ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Mới đây, Hương Tràm tiếp tục cho ra mắt MV mới – I Want You Now với sắc màu nóng bỏng của dòng nhạc dance. Khác hẳn với những MV nhẹ nhàng trước đó của mình, lần này Hương Tràm quyết định xoay ngoắt 360 độ với vũ đạo ấn tượng với sức hút của sự quyến rũ. Không ngừng cố gắng và khẳng định mình chính là hình ảnh mà Hương Tràm muốn khán giả nhắc nhớ đến mình.