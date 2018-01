Giang Hồng Ngọc lột đồ trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

(Dân Việt) Ngoài Giang Hồng Ngọc, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn có rất nhiều tiết mục "đốt cháy sân khấu" của nhiều sao Việt như: Phương Vy, Dương Triệu Vũ, Hồ Trung Dũng và Mai Tiến Dũng.

Diện chiếc đầm trắng đính kết cầu kỳ, Giang Hồng Ngọc trình diễn ca khúc “Tôi là ngôi sao” như một lời động viên, cổ vũ tinh thần cho Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Khi đang thực hiện vũ đạo gợi cảm, nữ ca sĩ 27 tuổi tháo bỏ chân váy ren bên ngoài để lộ thân váy ngắn tua rua cực kỳ gợi cảm đong đưa theo từng điệu nhạc.

Người đẹp còn bị trượt chân ngã vì giày cao và sàn trơn trượt.

Dù té rất đau nhưng Giang Hồng Ngọc đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi đứng dậy rất nhanh, và tiếp tục trình diễn.

Phương Vy Idol chính là ca sĩ mở màn cho chương trình với một bộ body suit tôn lên những đường cong gợi cảm của bà mẹ một con. Cô trình diễn ca khúc "Diamond" trên nềm nhạc EDM sôi động, khấu động bầu không khí cùng top 42.

Dương Triệu Vũ dìu dắt top 42 với ca khúc "Dáng em lụa là" trong phần thi Áo dài.

Các thí sinh đã có một phần thi trình diễn trang phục dạ hội với tiết mục "Lady of Diamond" và "Hello Việt Nam" của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng.

Góp mặt trong chương trình, nam ca sĩ Mai Tiến Dũng xuất hiện với 3 tiết mục.

Anh trình diễn ca khúc ca khúc "What Is Love" đã từng giúp anh ghi dấu ấn tại cuộc thi The Remix, nay trở lại với một phiên bản mới mẻ, sôi động và máu lửa hơn.

Anh chàng đã có một màn kết show đẹp đẽ với ca khúc chủ đề viết riêng cho cuộc thi năm nay mang tên "Vương miện thiên thần".

Các ca sĩ cũng đã có một màn hợp ca vô cùng hoàn hảo.