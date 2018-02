Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy, Thùy Chi... cũng từng bị sàm sỡ trên sân khấu

Câu chuyện nghệ sĩ Vpop bị fan cuồng "đụng chạm", quấy rối trên sân khấu không còn là điều quá xa lạ trong làng giải trí.

Tuy nhiên, đây cũng là hồi chuông nhắc nhở người hâm mộ cần có thái độ văn minh hơn với thần tượng để họ có được tâm lý thoải mái và phong độ tốt nhất trong khi biểu diễn.

Hồ Ngọc Hà

Đầu tháng 12/2017, cư dân mạng đã truyền tay nhau loạt ảnh Hồ Ngọc Hà gặp phải sự cố "dở khóc dở cười" khi biểu diễn tại Mỹ. Theo đó, trong lúc Hà Hồ đang say sưa hát ca khúc "Keep me in love", một khán giả nữ đã leo thẳng lên sân khấu, đồng thời tiến lại gần nữ ca sĩ. Mặc cho bảo vệ đã ra sức can ngăn, fan nữ này vẫn nhảy nhót cuồng nhiệt bên cạnh Hà Hồ và bất ngờ hôn vào vòng 1 của cô. Ngay khi phát hiện xảy ra sự cố, chủ nhân bản hit "Cả một trời thương nhớ" đã nhanh tay đẩy khán giả ra và bình tĩnh biểu diễn hết tiết mục của mình.

Hồ Ngọc Hà bị fan quấy rối, đụng chạm trên sân khấu.

uy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Hà Hồ vướng ồn ào bị đụng chạm trong lúc biểu diễn. Cách đây vài tháng, nhiều khán giả cũng từng ghi lại đoạn clip cô hát nhảy bốc lửa tại một quán bar ở Mỹ. Khi cô xoay vòng 3 xuống phía khán giả, nhiều cánh tay giơ lên và chạm vào cơ thể của nữ ca sĩ.

Sau đó, "nữ hoàng giải trí" có đính chính thông tin này trên trang facebook cá nhân, cho biết chuyện bị sàm sỡ ngay trên sân khấu là hiểu lầm do góc quay và bởi một số khán giả hưng phấn cổ vũ màn trình diễn của cô mà giơ tay lên.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Dương Triệu Vũ

Mới đây, đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh nam ca sĩ Dương Triệu Vũ bất ngờ bị đụng chạm vùng nhạy cảm khi đang biểu diễn trên sân khấu bất ngờ được một fanpage chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo clip, trong khi Dương Triệu Vũ đang say sưa thể hiện ca khúc "Mười năm tình cũ", một khán giả nữ phía dưới đã vô tư thể hiện hành động kém duyên khiến nam ca sĩ tỏ ra khá ngượng ngùng về sau.

Dương Triệu Vũ bị fan nữ đụng chạm vùng nhạy cảm trong buổi biểu diễn. (Nguồn: Phá đảo showbiz)

Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Dương Triệu Vũ cũng đăng tải dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc khi gặp phải sự cố sân khấu không mong muốn này. Cụ thể, chủ nhân ca khúc "Ngày gặp lại" cảm thấy khá bức xúc và thiếu được tôn trọng, gọi sự cố này là "vết nhơ" trên sân khấu, thậm chí khẳng định có thể khởi kiện vì hành động kì cục của vị khán giả kia.

Dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc được nam ca sĩ chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Dưới phần bình luận, Dương Triệu Vũ cho biết anh cảm thấy tổn thương với hành động thiếu duyên của khán giả này.

Bảo Thy

Trong một talkshow cách đây không lâu, Bảo Thy chia sẻ ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ gặp rất nhiều sự cố, rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề và phải nghỉ hát một thời gian. Một trong những nguyên nhân khiến cô đưa ra quyết định đó là bởi trong một buổi biểu diễn, Bảo Thy bất ngờ bị fan nam sàm sỡ, đòi cưỡng hôn trên sân khấu, thậm chí còn bị người này quấy rối ở các show sau.

Bảo Thy

"Cũng may tôi né được nhưng khi đó vì quá hoảng sợ, tôi đã xin lỗi khán giả và dừng biểu diễn. Sau đó, tôi vào trong và khóc rất nhiều. Đó là những kỷ niệm không vui nhưng rất đáng nhớ trong cuộc đời nghệ sĩ. Nếu nói mình kinh tởm thì không đến nỗi, chỉ là họ làm cho mình hoảng sợ, chung quy cũng do quá yêu mến mình. Tôi cũng chưa bao giờ trách họ vì tôi nghĩ đôi khi do suy nghĩ của họ quá đơn giản và đã là nghệ sĩ thì buộc phải chấp nhận những trường hợp như vậy"- Bảo Thy cho biết.

Thùy Chi

Trong một chương trình vào tháng 3/2017, Thùy Chi bất ngờ gặp sự cố bị một khán giả nam cưỡng hôn, quấy rối cô trên sân khấu. Ngay sau đó, fan cuồng này đã bị lực lượng an ninh khống chế nhưng Thùy Chi không khỏi "đứng hình" trước tình huống bất ngờ này. "Tự nhiên anh ấy tiến lại, dừng khoảng 5 giây sau đó nói gì đó rồi hành động luôn" - Thùy Chi lấy lại bình tĩnh chia sẻ với khán giả.

Thùy Chi.

Tạm kết:

Trường hợp fan cuồng có những hành động quá khích trên sân khấu không còn là câu chuyện quá lạ lẫm với các nghệ sĩ khi đang biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, tình trạng ca sĩ bị sàm sỡ như Dương Triệu Vũ, Hồ Ngọc Hà, Thuỳ Chi hay Bảo Thy kể trên như hồi chuông cảnh tỉnh khán giả cần văn minh và tôn trọng nghệ sĩ hơn khi họ cống hiến những tiết mục gửi tới người hâm mộ của mình. Bởi khán giả càng có văn hoá, tôn trọng nghệ sĩ thì bản thân họ mới có tâm lý tốt để gửi tặng khán giả phần trình diễn thăng hoa nhất trên sân khấu.