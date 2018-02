Linh Chi khoe nhẫn mới nhân kỷ niệm tròn 1 năm ở bên Lâm Vinh Hải

(Dân Việt) Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Linh Chi đã khoe 1 chiếc nhẫn mới để đánh dấu kỷ niệm 1 năm bên vũ công Lâm Vinh Hải.

Ngày 19.2 được xem là ngày kỷ niệm tròn 1 năm đồng hành của Lâm Vinh Hải và Linh Chi. Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 viết: “Bớt liếc, bớt đanh đá lại nha cậu bạn Lâm Vinh Hải… Với thuyết âm mưu thì là 3 năm, tử vi thì 2 năm, phong thủy thì tròn 1 năm đi cùng nhau rồi nha cậu bạn. Vậy tính đúng ra là bấy nhiêu năm nhỉ”.

Một năm trước đây, chính là ngày Linh Chi bị tố là người thứ ba xen vào mối quan hệ hạnh phúc kéo dài 11 năm của vợ chồng Lâm Vinh Hải. Việc ôn lại kỷ niệm “cả một chặng đường” cũng là cách chân dài gốc Hà Tĩnh phủ nhận việc hẹn hò khi quán quân So you think you can dance chưa ly hôn.

Trong đêm giao thừa vừa qua, Lâm Vinh Hải cũng đèo Linh Chi bằng xe máy đi phát quà từ thiện.

Cặp đôi đã từng có thời gian được cho là "đường ai nấy đi" vì áp lực dư luận, tuy nhiên, giai đoạn gần đây họ lại tái hợp khá thân thiết.

Linh Chi thường xuyên đăng tải hình ảnh của Lâm Vinh Hải lên trang cá nhân.

Cặp đôi thể hiện rất tình tứ

Linh Chi vừa thay ảnh đại diện cặp đôi trên trang cá nhân kèm theo lời tuyên ngôn đầy bóng gió: "Ai hay ghen tị với người khác thì đọc đi nhé !!! Để có được quả ngọt phải chịu vô vàn trái đắng trước đó rồi...