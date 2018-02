Mai Hồ sẽ không mời Trấn Thành dự đám cưới với "soái ca" Việt kiều

(Dân Việt) Người đẹp cho biết mình và chồng sẽ làm đám cưới trong một tới hai năm nữa.

Sáng ngày 26.2, nữ diễn viên Mai Hồ - bạn gái cũ của nam MC Trấn Thành đã làm đám hỏi với bạn trai Việt kiều Bùi Nam tại TP.HCM. Đám hỏi của cô diễn ra bí mật chỉ có sự hiện diện của hai gia đình, tuy vậy vẫn có một số hình ảnh lọt lên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm.

Mai Hồ đã làm đám hỏi với bạn trai "soái ca" Việt kiều Đức.

Nói về cảm xúc sau lễ đính hôn, Mai Hồ chia sẻ nhẹ nhàng: "Đối với tôi bây giờ là cảm xúc vô cùng hạnh phúc vì đã có một đám hỏi vô cùng ấm cúng bên gia đình và người thân. Thật sự ban đầu, bản thân tôi không muốn công bố chuyện đám hỏi với mọi người, tuy nhiên vì một vài sự cố nên mới bị tiết lộ. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện vui nên tôi cảm thấy rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho vợ chồng tôi".

Nữ diễn viên cho biết cô sẽ không tổ chức đám cưới ngay mà phải đợi khoảng thời gian một tới hai năm nữa, đám cưới sẽ được tổ chức tại cả Việt Nam và Đức.

Mai Hồ cho biết cô sẽ không mời Trấn Thành dự đám cưới.

Mai Hồ thẳng thắn chia sẻ về việc cô sẽ không mời Trấn Thành dự đám cưới: "Thật ra, theo quan điểm của tôi, đám cưới của mình sẽ không có sự hiện diện của bạn trai cũ". Điều này khiến cho nhiều người bất ngờ bởi Mai Hồ và Trấn Thành có mối quan hệ khá tốt đẹp sau khi chia tay.

Cách đây một năm khi Trấn Thành làm đám cưới với Hari Won, Mai Hồ cũng chủ động vắng mặt. Cô viết trên trang cá nhân: “Mai xin lỗi vì không thể có mặt chung vui. Vì lý do tế nhị nên Mai không muốn xuất hiện để gây chú ý và có những lời bàn tán của dư luận”. Mai Hồ cho rằng sự vắng mặt của cô sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. “Thôi thì mình hiểu cho nhau là được. Xin chân thành chúc cho hai bạn Xìn (tên thân mật của Trấn Thành) và Ri mãi luôn hạnh phúc”- Mai Hồ gửi lời chúc phúc tới người yêu cũ.

Mai Hồ và Trấn Thành dù chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Mai Hồ và Trấn Thành từng có giai đoạn hẹn hò vào năm 2012. MC So You Think You Can Dance rất được lòng gia đình bạn gái và con riêng của cô. Tuy nhiên, năm 2014, họ tuyên bố chỉ còn là bạn bè. Trấn Thành chia sẻ anh là người chủ động nói lời chia tay nhưng tới năm 2017, Mai Hồ thẳng thắn cho rằng cô không hối tiếc vì đã chia tay Trấn Thành.