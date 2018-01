Nữ diễn viên Nhật Bản Aoi Sora kết hôn

Người đẹp 35 tuổi tiết lộ chồng không đẹp trai, giàu có nhưng trân trọng và chấp nhận quá khứ đóng phim cấp ba của cô.

Nữ diễn viên người Nhật Bản Aoi Sora vừa đăng tải trên trang cá nhân bức tâm thư sau 15 năm trong nghề. Cô tiết lộ đã kết hôn với ông xã tên Non, làm nghề DJ.

Aoi Sora khoe nhẫn đính hôn

Theo chia sẻ của Aoi Sora, chồng cô không đẹp trai, cũng không giàu có. Anh chấp nhận quá khứ của nữ diễn viên từng đóng phim cấp ba tại Nhật Bản.

Aoi Sora trong MV ca nhạc Let me go

Từ một diễn viên phim người lớn, Aoi Sora từ giã để chuyển sang dòng phim chính thống. Cô được khán giả đón nhận, nhiều lần tham gia các kỳ liên hoan phim. Năm 2015, Aoi Sora xuất hiện trên thảm đỏ LHP Quốc tế Tokyo cho thấy sự bình đẳng và nhân văn của làng giải trí châu Á.

Trong bức tâm thư, nữ diễn viên cho hay cô không hối hận với quá khứ nhưng biết rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân. Việc ông xã không quá để tâm tới chuyện trước kia khiến Aoi rất cảm kích. Việc thông báo chuyện kết hôn có thể sẽ khiến cô mất đi nhiều người hâm mộ nhưng Aoi không muốn phải nói dối.

Ngoài việc chuyển sang dòng phim chính thống, nữ diễn viên còn được mời hợp tác trong các dự án điện ảnh quốc tế của Thái Lan, ra MV ca nhạc bằng tiếng Nhật và Trung. Cô chia sẻ khao khát muốn kết hôn, có con cái.

Nữ diễn viên tham gia LHP Quốc tế Tokyo năm 2015

Từ năm 2006, Aoi Sora đã ngừng hẳn việc đóng phim người lớn. Cô gửi lời cám ơn người hâm mộ đã quan tâm, yêu mến trong suốt 15 năm trong nghề. Hiện tại cô có lượng fan tới 18 triệu người khắp châu Á.