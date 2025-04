Hà Nội FC xác nhận Nguyễn Hai Long khoác áo SV Werder Bremen

Cụ thể, trong bài đăng trên trang chủ CLB trong đêm 1/4, Hà Nội FC đã ra thông báo về việc tiền vệ Nguyễn Hai Long khoác áo SV Werder Bremen. Bài đăng khiến nhiều người ngỡ ngàng, song câu kết hẳn sẽ khiến nhiều người phải thất vọng.

Nguyễn Hai Long khoác áo SV Werder Bremen...

"CHÍNH THỨC: Nguyễn Hai Long khoác áo SV Werder Bremen. Sau nhiều đồn đoán, tiền vệ sinh năm 2000 đã khoác lên mình màu áo xanh của đội bóng nước Đức để... chụp ảnh nhân dịp Cá tháng Tư", đội bóng thủ đô viết.

Ngay lập tức phía đại diện bóng đá Đức cũng có sự tương tác trên mạng xã hội facebook: "Chuyển nhượng 1/4: Here we go! Cảm ơn Hanoi Football Club vì món quà này".

Mặc dù đây chỉ là một tương tác vui vẻ trên mạng xã hội, nhưng việc một CLB danh tiếng như Werder Bremen 'để ý' đến Hai Long cũng đã phần nào cho thấy sự công nhận đối với tài năng của anh.

...Nhưng là để chụp hình nhân ngày Cá Tháng 4.

Trước đó, sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, nơi cầu thủ quê Quảng Ninh có một pha ghi bàn đẹp mắt trong chiến thắng 5-0 trước Lào, Werder Bremen đã đăng trên trang Facebook chính thức lời chúc mừng ĐT Việt Nam và hỏi vui về khả năng mượn Nguyễn Hai Long từ CLB Hà Nội FC.



Đáp lại, CLB Hà Nội FC cũng hài hước trả lời rằng Hai Long vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2029, ngụ ý rằng việc chuyển nhượng có thể không khả thi.