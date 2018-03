Trồng cỏ nuôi đàn bò lo gì nghèo mãi

Với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho vay thực hiện dự án nuôi bò sinh sản, hàng chục hộ dân ở xã Long Phước, TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có “điểm tựa” để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Gắn cho vay vốn với đào tạo nghề

Long Phước là xã thuần nông có hơn 300ha đất trồng lúa nước với 3 vụ/năm. Lượng rơm sau thu hoạch lúa nhiều, nguồn cỏ dồi dào là những điều kiện rất thuận lợi cho phát triển nghề chăn nuôi bò. Tháng 1.2015, Hội ND xã phát động mô hình nuôi bò sinh sản và xây dựng dự án thí điểm đề nghị Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh giải ngân 300 triệu đồng cho 10 hộ đầu tư nuôi bò.

Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, nhiều hộ chăn nuôi bò ở xã Long Phước đã đầu tư nuôi bò hiệu quả. Ảnh: Văn Minh

Trong 3 năm (2015 – 2017), Hội ND xã Long Phước đã xây dựng 4 dự án chăn nuôi bò sinh sản và được Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.Bà Rịa giải ngân 1,46 tỷ đồng cho 42 hộ hội viên ND chăn nuôi bò sinh sản.

Ngoài ra, để giúp ND có kiến thức về chăn nuôi bò, Hội ND xã đã phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ ND tỉnh mở lớp đào tạo nghề “Nuôi và phòng trị bệnh trên bò” cho 38 hội viên, ND. Nhờ được cho vay vốn, đào tạo nghề bài bản nên các hộ nuôi bò phát triển tốt. Đến nay, mỗi hộ phát triển đàn bò thêm từ 4 - 6 con so với lúc mới được vay vốn. Ông Dương Văn Lý ở ấp Bắc lúc đầu chỉ có 1 con bò cái giống và nuôi theo hình thức thả rông nên hiệu quả không cao. Khi được đào tạo nghề và được vay vốn Quỹ HTND, ông Lý đã đầu tư mở rộng chuồng trại, trồng cỏ và mua thêm 2 bò cái giống. Hiện nay, đàn bò của ông Dương Văn Lý đã lên 8 con, trong đó có 5 con bò mẹ sinh sản.

Bà Mai Thị Hương, ông Âu Dương Lai, ông Lê Văn An… cũng được vay vốn từ Quỹ HTND và phát triển nghề chăn nuôi bò hiệu quả. Hiện tại, đàn bò mỗi hộ đã có từ 12 đến 15 con bò giống và bò nuôi vỗ béo thịt. Bà Hương phấn khởi nói: “Cùng với vay vốn Quỹ HTND, chúng tôi còn được đào kiến thức nuôi bò nên chăn nuôi mát tay hẳn. Tôi trộn thức ăn tinh từ cám gạo, ngô, bột mì đậu nành và bã hèm rượu cho bò ăn nên đàn bò lớn nhanh hẳn”.

Còn ông Lai bày tỏ: “Nông dân chúng tôi hiện nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, nhất là thiếu vốn. Dù nguồn vốn vay của Quỹ HTND không lớn, nhưng có sức động viên, khuyến khích đối với gia đình tôi rất nhiều”.

Tiếp tục hỗ trợ cho người nuôi bò

Theo các hộ chăn nuôi bò xã Long Phước: Đối với nghề nuôi bò sinh sản quan trọng nhất vẫn là khâu chọn giống, phương pháp phối giống và phòng ngừa dịch bệnh. Theo ông Dương Văn Lý, bà Mai Thị Hương và ông Lê Văn An thì bệnh lở mồm long móng là bệnh nguy hiểm nhất đối với bò sinh sản. “Qua thực tế chăn nuôi của gia đình, tôi thấy nếu nuôi theo phương pháp tập trung ít chăn thả, tiêm phòng vaccine đầy đủ và thường xuyên vệ sinh, sát trùng chuồng trại thì sẽ hạn chế thấp nhất bệnh lở mồm long móng và các bệnh lây lan khác ở bò” - ông An chia sẻ kinh nghiệm.

Nhận thấy nghề nuôi bò sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế cao và điều kiện chăn nuôi bò tại xã vẫn còn thuận lợi, tháng 7.2017, Hội ND xã tiếp tục xây dựng 3 dự án chăn nuôi bò sinh sản và được Quỹ HTND TP.Bà Rịa giải ngân 800 triệu đồng cho 20 hộ, Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải ngân 360 triệu đồng cho 12 hộ.

Sau khi được giải ngân vốn, Hội ND xã đã phối hợp Trạm thú y TP.Bà Rịa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò sinh sản theo hình thức cầm tay chỉ việc và tư vấn cho hội viên cách chọn mua bò giống. Đàn bò của các hộ sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt là không có rủi ro trong chăn nuôi. Từ chăn nuôi bò, nhiều hộ đã có thu nhập khấm khá.

Chia sẻ cách quản lý nguồn vốn Quỹ HTND hiệu quả, lãnh đạo Hội ND xã Long Phước cho biết, khi được Hội ND tỉnh, thành phố giải ngân cho ND xã Long Phước vay vốn Quỹ HTND, Hội ND xã đã tiến hành kiểm tra, lựa chọn, rà soát các hộ đủ điều kiện như: Có kinh nghiệm nuôi bò, có chuồng trại chăn nuôi, có diện tích trồng cỏ, có vốn đối ứng nuôi bò và thực sự cần vốn làm ăn... thì mới cho vay vốn.