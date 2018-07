Bất ngờ kết luận từ công an vụ hai nữ sinh tử vong ở Hưng Yên

(Dân Việt) Sáng nay (20.7), Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã thông báo kết luận điều tra vụ việc 2 nữ sinh trên địa bàn tử vong cách đây hơn 1 tháng.

Cụ thể, cơ quan công an cho biết, từ tài liệu điều tra đã thu thập, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm các dấu vết phương tiện, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định dấu vết tại hiện trường, dấu vết phương tiện và dấu vết, mẫu vật thu giữ khi khám nghiệm tử thi, công an huyện này đã làm rõ thông tin về cái chết của hai thiếu nữ trên địa bàn vào tối 19.6.

Theo đó vào chiều tối ngày 19.6, Nguyễn Thị H (SN 2003 ở thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long) tổ chức sinh nhật tại nhà và làm cơm liên hoan có mời 18 người bạn đến tham dự, trong đó có Lê Thị N (SN 2004 ở Thanh Long, Yên Mỹ) và Nguyễn Thị T (SN 2006 ở Hoàn Long, Yên Mỹ).

Công an khẳng định hai cô gái bị tai nạn giao thông dẫn đến sự việc nghiêm trọng khiến 2 người này tử vong.

Trong quá trình liên hoan cả nhóm đã uống hết 4 kếch bia hơi Hà Nội loại 2 lít và 1 chai lavi có dung tích khoảng 500ml rượu trắng. Đến khoảng 20 giờ15’, khi liên hoan xong cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke tại quán Q cơ ở thôn Từ Hồ (xã Yên Phú). Tại đây, cả nhóm tiếp tục uống hết 10 chai bia Hà Nội và 17 chai bia Sài Gòn.

Đến 21 giờ 35’, cả nhóm dừng hát và thanh toán. Sau đó đến 21 giờ 52’ N điều khiển xe mô tô BKS 36M1.019.15 của Vũ Tuấn Anh phía sau chở theo T theo hướng Đồng Than đi Yên Phú đến nhà Là (tức Ánh) để lấy chìa khóa xe đạp điện.

Khi hai cô gái đi đến dốc cầu vượt Yên Phú đã va chạm rất mạnh vào dải tôn hộ lan ở lề đường bên trái hướng đi làm N và T văng ra va đập vào dải tôn hộ lan rồi ngã xuống đường.

Sau va chạm, xe mô tô tiếp tục di chuyển tự do và va chạm vào thành cầu bên phải làm rơi đèn pha phía trước sau đó đổ nghiêng dựa vào thành cầu.

Qua giám định, cơ quan chức năng nhận thấy có chất kích thích trong tử thi hai cô gái.

Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã giám định và cho kết quả T và N chết do chấn thương ngực, chấn thương sọ, hàm mặt, vỡ rách cuống tim, trên người đa chấn thương, mất máu cấp. Các vết xây xát da, tụ máu là do đập với vật tày. Các vết rách da ở vùng mặt, cổ, ngực do vật có cạnh gây nên.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng xác định, trong mẫu máu của 2 tử thi T và N có tìm thấy chất ma túy MDMA, Methamphetamin và ethanol có nồng độ vượt ngưỡng cho phép.

Trong mẫu máu, phủ tạng và chất chứa trong dạ dầy của cả 2 tử thi không có chất độc.

Với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả khiến 2 người chết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đối với việc N và T sử dụng ma túy và việc Vũ Tuấn Anh giao xe mô tô cho N, cơ quan CSĐT công an huyện Yên Mỹ đang điều tra, xử lý theo quy định.