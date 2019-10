Dùng búa đinh xông vào nhà truy sát gia chủ, cướp tài sản

Đối tượng dùng búa đinh xông vào tận nhà liên tiếp đập vào đầu sau đó dùng tay bóp cổ nạn nhân để cướp tài tài sản. Sự việc táo tợn xảy ra tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 6/10, thông tin với phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án giết người và cướp tài sản tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo kết quả điều tra, khoảng 1h30 ngày 15/9, chị Lương Thị Nhung (SN 1976, trú tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương) đang ở trong nhà, bất ngờ bị một đối tượng nam giới (chưa xác định danh tính) dùng búa đinh đập nhiều nhát vào vùng đầu, sau đó dùng gối bịt mặt, lấy hai tay bóp cổ nạn nhân. Bị đau nhưng lúc này chị Nhung chống trả quyết liệt và kêu cứu.

Chân dung nghi phạm.

Sợ mọi người phát hiện nên đối tượng chạy ra khỏi nhà, lấy chiếc xe máy Sirius màu sơn đen xanh (BKS: 22B2- 014.23) của chị Nhung bỏ trốn. Về phía chị Nhung, đã được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng bị thương tích nặng.

Cơ quan công an xác định, đặc điểm đối tượng nam giới khoảng 34 – 35 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m70, da ngăm đen, tóc cắt ngắn bình thường, bắp tay phải có một hình xăm (không rõ hình dạng).

Đáng chú ý, đối tượng tự giới thiệu về bản thân với nhiều tên gọi khác nhau là: Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng, Hoàng Văn Huynh (quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Ngoài ra, đối tượng cũng sử dụng các tài khoản facebook như: “Pipin Tun”, “Pin Pi Tun” và tài khoản zalo “Pipin Tun”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo rộng rãi tới cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) và phòng Cảnh sát hình sự (PC02) công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các huyện, thành phố trong tỉnh biết phối hợp truy tìm.

Với người dân nếu phát hiện đối tượng, tang vật có đặc điểm nêu trên, đề nghị giữ lại và thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để phối hợp điều tra, giải quyết.

Ai biết thông tin về đặc điểm nghi phạm nêu trên hãy liên hệ qua số điện thoại Công an tỉnh Tuyên Quang: 0207.3829.161 hoặc đồng chí Hà Trung Dũng, điện thoại: 0916.028. 483.