Nam thanh niên tử vong bất thường: 1 công an bị bắt

Một công an bị tước danh hiệu công an nhân dân, bị bắt tạm giam vì liên quan đến cái chết của một thanh niên vi phạm giao thông.

Liên quan vụ anh Nguyễn Chí Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) tử vong sau ba ngày làm việc với CSGT, ngày 15.10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, gia đình Hiếu cho biết đã nhận được thông báo kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm của Cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ.

Giấy ra viện của Nguyễn Chí Hiếu.

“Cơ quan CSĐT thông báo cho gia đình tôi biết là đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích" - ông Nguyễn Văn Bé (cha Hiếu) nói.

Cũng theo ông Bé, Cơ quan CSĐT đã bắt một công an liên quan đến cái chết của con trai ông. Người bị bắt là công an phường Phước Thới, còn một người đang bị công an làm việc là ở phường Châu Văn Liêm.

Ông Bé cũng cho biết vừa qua Công an quận Ô Môn cũng đã đến hỗ trợ cho gia đình ông số tiền gần 200 triệu đồng tiền viện phí, chi phí mai táng cho Hiếu.

Nguồn tin Pháp Luật TP.HCM cho biết: Công an bị bắt là Bùi Đức Nghĩa, nguyên là công an phường Phước Thới, quận Ô Môn và một người tên Tuấn Anh, công an phường Châu Văn Liêm đang bị công an làm việc.

Nguyễn Chí Hiếu khi còn sống.

Trước đó gia đình Hiếu có đơn cầu cứu khẩn cấp đến Pháp Luật TP.HCM trình bày về việc Hiếu người đầy thương tích sau khi làm việc ở cơ quan công an và tử vong ba ngày sau đó.

Theo gia đình, khoảng 5h ngày 10.8, anh Hiếu có gọi điện thoại cho người bạn nói là bị CSGT quận Ô Môn giữ từ tối hôm trước và nhờ bạn đến chở về nhà.

Đồng thời, anh Hiếu có nói với bạn là mình bị đau vùng bụng do bị đánh ở đồn công an. Trưa cùng ngày, anh tiếp tục nhờ người bạn chở đi bệnh viện.

Trong giấy ra viện của BV đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ chẩn đoán Hiếu bị viêm phúc mạc cấp, sốc nhiễm khuẩn; bị đập, đánh, đá, vặn, cắn, cào, hậu phẫu ngày 2 vỡ tá tràng, suy đa cơ quan. Sau đó, Hiếu được chuyển sang BV đa khoa TP.Cần Thơ để chạy thận, đến ngày 13.8 thì tử vong.

Cho rằng Hiếu tử vong bất thường nên gia đình đã có đơn gửi đến công an yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Hiếu.

"Gia đình tôi đang tiếp tục làm đơn khiếu nại yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ để không bỏ lọt tội phạm" - ông Bé nói.