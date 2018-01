Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển hồ sơ liên quan đến Vũ "nhôm" cho công an

Chủ tịch Đà Nẵng cho biết việc điều tra liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đang được tiến hành khẩn trương.

Tại cuộc họp báo sáng 11.1, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cho biết đã hết thời hạn chính quyền yêu cầu Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp kiểm tra, rà soát, xác định tài sản liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, theo yêu cầu của Bộ Công an.

Giám đốc các Sở này phải báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 10.1. Bốn cá nhân có tên trong danh sách phong tỏa tài sản bao gồm đại gia bất động sản Vũ "nhôm".

Ông Huỳnh Đức Thơ thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Đông

"Danh sách yêu cầu phong tỏa tài sản là những cái tên cụ thể. Tài sản gắn với những cái tên này nằm rải rác ở các địa phương và các công ty, nên cần thời gian rà soát và hiện chưa có báo cáo cụ thể", ông Thơ lý giải về lý do các Sở chưa gửi báo cáo về lãnh đạo thành phố.

Phóng viên nêu câu hỏi về việc tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương hôm 28.12.2017, Chủ tịch Đà Nẵng đã đề nghị thúc đẩy việc truy nã ông Phan Văn Anh Vũ. Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận, bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của luật. "Ý kiến của ông Huỳnh Đức Thơ về diễn biến này như thế nào?".

Ông Thơ trả lời, vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được báo chí thông tin đầy đủ. "Bản thân tôi cũng không biết gì hơn ngoài những những thông tin đã nêu và đang tiếp tục theo dõ diễn biến vụ việc", ông Thơ nói.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, không chỉ cơ quan điều tra của Bộ Công an mà Thanh tra Chính phủ cũng đang làm việc với các dự án bất động sản liên quan nội dung nêu trên.

"Chúng tôi có được thông tin ban đầu là Thanh tra Chính phủ làm xong sẽ chuyển hồ sơ các dự án cho công an tiếp tục điều tra", ông Thơ nói và thông tin thêm, kết quả thanh tra, điều tra sẽ do cơ quan Trung ương thông tin; về phía địa phương phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng Trung ương thì mới có cơ sở "trả lời dư luận".

"Đây là vấn đề liên quan đến pháp luật nên phải làm chặt chẽ", ông Thơ nói.

Ông Vũ "nhôm" trước khi bị bắt. Ảnh chụp tháng 2.2015.

Ông Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, trú tại Đà Nẵng) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Ông Vũ bị cơ quan an ninh điều tra cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 21.12.2017, nhà chức trách ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn ông Vũ đã vi phạm Luật Di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4.1, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26.12.2017, theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), lãnh đạo Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn của ông Phan Văn Anh Vũ.

Tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 28.12.2017, ông Huỳnh Đức Thơ nói, dư luận ở Đà Nẵng cho rằng, những vụ việc nổi cộm của ông Vũ trên địa bàn liên quan chủ yếu đến dự án đất đai, bất động sản.

