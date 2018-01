“Với tính cách của mình, ông Đinh La Thăng sẽ cách chức ngay”

Kiến nghị dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản của con Trịnh Xuân Thanh Trước đó trong phần bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, LS Trần Hồng Phúc đã đề nghị HĐXX xem xét lại việc xử lý tài sản kê biên của vụ án này. “Lẽ ra chúng tôi không có quyền nói nhưng vì liên quan đến người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là anh T.H.C (con bị cáo Trịnh Xuân Thanh). Trong phần luận tội, cơ quan truy tố vẫn giữ quan điểm đề xuất với HĐXX giữ nguyên việc kê biên những tài sản đã kê biên trong quá trình điều tra vụ án”, LS Phúc nói. Từ lý giải trên, LS Phúc đề nghị HĐXX xem xét lại việc kê biên xe ô tô và các căn hộ hiện nay đang mua trả góp của anh T.H.C. LS Phúc cho biết, theo lời khai của anh C trong hồ sơ vụ án cũng như qua việc thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ, anh C khai những tài sản nói trên là tài sản ông bà nội cho. Anh C hoàn toàn không có lời khai nào xác định đây là tiền do bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho con trai. “Điều này được thể hiện trong hợp đồng tặng cho tiền. Hợp đồng này được ông bà T.X.G tặng cho số tiền tại 6 sổ tiết kiệm. Anh C khai việc anh mua các tài sản (đã bị kê biên) bằng số tiền ở 6 sổ tiết kiệm ông bà cho”, LS Phúc nêu. LS Phúc cho hay hợp đồng tặng cho tiền nói trên được lập năm 2011, ở thời điểm chưa xảy ra hành vi tham ô ở PVC. “Đây không phải là tài sản anh C có được từ nguồn tiền tham ô của bố anh ấy (nếu có), đây là tài sản hợp pháp của ông bà nội anh C cho. Còn trách nhiệm chứng minh vấn đề này thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Đề nghị HĐXX xem xét xử lý giải quyết việc dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản”, LS Phúc kiến nghị.