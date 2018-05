Cựu điệp viên Nga tiết lộ bí mật chết người của Moscow cho châu Âu

(Dân Việt) Theo Business Insider, cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh đã cung cấp những thông tin chỉ đạo tình báo tối mật của Nga cho các cơ quan tình báo châu Âu.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal được cho là đã tiết lộ các thông tin tình báo của Nga cho các cơ quan tình báo châu Âu.

Ông Sergei và con gái ông này Yulia Skripal đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh hồi tháng 3 năm nay tại Anh. Chưa rõ liệu những thông tin chỉ đạo tình báo tối mật mà ông này cung cấp cho các cơ quan tình báo châu Âu có phải là lý do khiến ông và con gái bị ám sát hay không.

Tờ New York Times và tạp chí Respekt của Cộng hòa Séc cho biết, ông Skripal, người vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viên Anh đã cung cấp cho các cơ quan tình báo châu Âu thông tin về hoạt động tình báo của Nga.

The New York Times, ông Skripal đã cung cấp các tài liệu tình báo nói trên cho các gián điệp ở Estonia và Cộng hòa Séc.

Ông Skripal đã làm việc cho tình báo quân sự Nga trước khi trở thành một gián điệp hai mang, nhận tiền để bán thông tin cho phương Tây. Ông này bị bắt năm 2004 nhưng sau đó được thả và tới Salisbury, Anh sinh sống trong một vụ trao đổi điệp viên.

Thảo luận thông tin này, một điệp viên người Séc đã nghỉ hưu nói với The Guardian rằng: "Mối quan hệ giữa MI6 (tình báo Anh) và các cơ quan tình báo của Séc rất tốt đến mức người Anh sẵn sàng để cho ông ta (Skripal) giao dịch với các gián điệp của Séc. Đó rõ ràng là một cuộc gặp rất hữu ích cho người Séc, không nghi ngờ gì về điều đó. Đến bao giờ bạn mới có cơ hội gặp một nhân viên KGB hoặc GRU (các cơ quan tình báo Nga)? Gần như không bao giờ".

Điều đặc biệt là cả The New York Times và The Guardian đều dẫn các nguồn tin an ninh nói rằng, những tài liệu mà ông Skripal đã tiêu lộ không nhất thiết là lý do khiến ông này bị ám sát, đặc biệt là khi những thông tin mà ông này sở hữu có thể đã lỗi thời.