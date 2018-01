Mỹ chuẩn bị có bang thứ 51?

New California tuyên bố độc lập khỏi bang California - bang luôn muốn trở thành một quốc gia riêng.

Chiều 15.1 (giờ địa phương), Những người sáng lập New California (California Mới) đã tiến gần hơn tới quy chế một bang của nước Mỹ bằng việc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tách khỏi bang California.

Nhóm sáng lập California Mới gọi California là bang "bất trị".

New California muốn hợp nhất phần lớn các quận nông thôn xa xôi (màu vàng) của California, để lại các quận đô thị ven biển (màu xanh) cho bang California hiện tại.

"Tiểu bang California hiện tại nằm dưới quyền kiểm soát của một chính quyền chuyên chế" - Phó Chủ tịch Nhóm sáng kiến California Mới Robert Paul Preston dẫn đầu cho biết.

Tuyên bố của nhóm trên trích dẫn "sự suy giảm trong các dịch vụ thiết yếu cơ bản như giáo dục, cơ sở hạ tầng và chăm sóc sức khỏe" đã cho thấy sự không thể quản lý được của chính quyền hiện tại.

"Sau nhiều năm thu thuế quá mức, cùng các quy định và chính quyền độc đoán, bang California và nhiều khu vực trong 58 hạt trở nên không thể quản lý được" - tuyên bố nêu rõ.

Nhà nước New California sẽ hợp nhất phần lớn các quận nông thôn xa xôi của California, để lại các quận đô thị ven biển cho bang California hiện tại.

"Có gì đó sai trái khi để một quận nông thôn ở trong tình trạng như vậy và khi bạn tới quận Cam nơi vốn chủ yếu là thành thị có những vấn đề chung. Tình trạng này xảy ra bởi cách quản lý và đánh thuế bang California" - ông Preston nhấn mạnh.

CBS Sacramento hôm 16.1 cho biết, California Mới không muốn rời khỏi nước Mỹ, chỉ muốn rời khỏi California mà thôi. Hội đồng đại diện của các hạt trong bang và nhiều ủy ban khác kỳ vọng tách bang như Tây Virginia - theo kênh CBS.

Theo Điều 4 Mục 3 của Hiến pháp Mỹ, "không có các quốc gia mới nào được thành lập hoặc xây dựng trong phạm vi quyền hạn của bất kỳ quốc gia nào khác, cũng như bất kỳ quốc gia nào được hình thành bởi liên kết hai hoặc nhiều bang hoặc các phần của một quốc gia, mà không có sự đồng ý của các cơ quan lập pháp của các Quốc gia liên quan cũng như của Quốc hội".

Như vậy, bang thứ 51 sẽ phải thuyết phục được cơ quan lập pháp của bang California về việc tách bang trước khi trình lên Quốc hội. Nỗ lực này rõ ràng vẫn còn một chặng đường dài mà theo họ sẽ mất khoảng 10 - 18 tháng.

Thủ tục pháp lý của New California với tiểu bang California hiện tại dự kiến được bắt đầu một cách nghiêm túc từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2019.

"Chúng tôi phải chứng minh rằng chúng tôi có thể tự nắm quyền được trước khi để cho họ nắm quyền" - Tom Reed, một thành viên sáng lập của California Mới nói.

Trước đó, bang California cũng đã từng tuyên bố muốn độc lập khỏi nước Mỹ.

"Cal-exit” – chiến dịch đấu tranh cho bang California tách khỏi Mỹ và trở thành quốc gia độc lập đã ngày càng lan rộng sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

“Là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, California có quy mô kinh tế lớn hơn Pháp và dân số lớn hơn Ba Lan. Xét trên từng khía cạnh, California có lợi thế so sánh và cạnh tranh so với các quốc gia khác, chứ không chỉ với từng bang trong nước Mỹ” - Yes California viết trong một thông cáo chính thức.

Bang California từng muốn tách khỏi Mỹ.

“Chúng tôi không cố gắng tạo ra một cuộc ly khai như năm 1986. Cái chúng tôi muốn là một quốc gia độc lập trong một Liên bang Hoa Kỳ, giống như Scotland vẫn là một quốc gia thuộc Vương quốc Anh. Chúng tôi cho rằng California không phải là một bang nữa” – Louis Marinelli – thủ lĩnh chiến dịch cho rằng theo quan điểm của nhóm, nước Mỹ hiện nay đang có nhiều điều mâu thuẫn với các giá trị mà California theo đuổi.

Bên cạnh đó, tuyên bố chung của Yes California cũng cho biết “Chúng tôi chưa biết loại hình Chính phủ mới là gì, có thể là Quốc hội hoặc Tổng thống đứng đầu. Người dân California sẽ chọn loại hình Chính phủ mà mình muốn thông qua các cuộc bầu cử”.

Thay vì đóng thuế cho liên bang, người dân California sẽ giữ lại tiền đó đóng cho nhà nước mới, như vậy khoản thuế bằng đồng đô la này sẽ giúp tăng ngân sách của California lên hàng trăm tỷ USD. Kể từ năm 1995 đến nay, số tiền người dân California đã đóng thuế cho liên bang lớn hơn rất nhiều so với các khoản chi họ nhận lại từ liên bang.