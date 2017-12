Những vụ án thu hút sự chú ý năm 2017

(Dân Việt) Năm 2017 là một năm xảy ra rất nhiều vụ án nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn hình sự. Xin mời quý độc giả cùng Dân Việt điểm lại những vụ án gây sự chú ý từ dư luận trong năm qua.

Phát hiện, xử lý nhiều vụ án kinh tế có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng

Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận đầu tiên trong năm 2017 là xét xử đại án tại OceanBank (OJB). Vụ án này được Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xét xử trong hơn 20 ngày.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank Hà Văn Thắm bị tuyên mức án chung thân; Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn mức án tử hình.

Đây là vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank và một số đơn vị liên quan.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank Hà Văn Thắm bị tuyên mức án chung thân

Trong đó, Hà Văn Thắm bị truy tố về 3 tội: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong 47 bị can khác còn có: Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu (đều là nguyên Tổng giám đốc OceanBank); Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó tổng giám đốc) và nguyên một số lãnh đạo các hội sở đến chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống OceanBank và lãnh đạo của Công ty CP BSC VN (gọi tắt là BSC).

Kết thúc phiên xét xử, các bị cáo đã đều phải chịu mức án thỏa đáng cho những hành vi của mình gây ra.

Vụ án tiếp theo đang được dư luận xã hội rất quan tâm đó là việc khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng và nhiều lãnh đạo PVN cùng các cán bộ có liên quan. Đây là vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN).

Ngày 8.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN. Ngày 20.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT), gửi hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Thăng cùng 5 bị can khác về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank); Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường và Phan Đình Đức, cùng nguyên là thành viên HĐTV PVN; Ninh Văn Quỳnh, Phó tổng giám đốc PVN (bị đề nghị truy tố thêm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản).

Ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8.1.2018.

Theo kết luận điều tra, năm 2006, PVN được Chính phủ cho phép thành lập một ngân hàng cổ phần dầu khí và nắm giữ 50% vốn điều lệ. PVN đã hoàn thành một số thủ tục để thành lập Ngân hàng Hồng Việt, nhưng đến năm 2008 lại chuyển sang phương án góp vốn mua cổ phần của OceanBank.

Dù biết rõ OceanBank hoạt động kém hiệu quả, ông Thăng đã không thông qua HĐQT mà ký hợp đồng thỏa thuận góp vốn với Hà Văn Thắm, Chủ tịch OceanBank khi đó, cũng không báo cáo với Thủ tướng theo quy định. Sau khi ký thỏa thuận, ông Thăng tiếp tục có chủ trương, ký ban hành các nghị quyết góp vốn, bổ sung vốn vào OceanBank mà chưa có chỉ đạo của Thủ tướng.

Việc làm của ông Thăng là trái các quy định tại nghị định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, đã gây thiệt hại 800 tỉ đồng cho PVN tại OceanBank… Ngoài vụ án trên, ngày 21.12, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ sai phạm tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định ông Thăng với vai trò Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí VN đã chỉ định Tổng công ty CP xây lắp dầu khí VN làm nhà thầu thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng sai nguyên tắc gây thiệt hại cho nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Ông Thăng và ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN cùng 11 người khác bị đề nghị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 8 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản. Hai bị can Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh.

Ngày 27.12, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh La Thăng(cựu Chủ tịch HĐTV PVN) và các đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).

Theo cáo trạng, ông Thăng phải chịu trách nhiệm chính về số tiền thiệt hại 800 tỷ đồng. Trong số 8 đồng phạm với cựu Chủ tịch HĐTV, có 7 người bị truy tố về Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN) bị truy tố thêm tội Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, truy nã Vũ "nhôm"

Một cái tên khác khiến dư luận rất quan tâm trong những ngày vừa qua là Vũ “nhôm” – tức Phan Văn Anh Vũ (SN 1975), Chủ tịch HĐQT Công ty BắcNam 79. Vũ “nhôm” bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật của Nhà nước theo điều 263 Bộ luật hình sự.

Vũ "nhôm" hiện đang bị truy nã bởi hành vi vi phạm của mình

Theo đó, Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12 được công bố tại nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ (ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ngay sau khi công bố Quyết định khởi tố, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21.12 về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu.

Vũ “nhôm” là người có liên quan tới hầu hết các bất động sản tại nhiều vị trí “vàng” trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Bị can này còn là người tặng nhà và xe biển xanh cho nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trước đó. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu phong tỏa các tài sản đứng tên ông Vũ và nhiều người liên quan để đảm bảo việc điều tra được khách quan, triệt để.

Hàng loạt trẻ em bị chính người thân bạo hành, sát hại

Năm 2017 là một năm có rất nhiều vụ án trẻ em bị chính người thân bạo hành, sát hại khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Sự việc bà nội giết cháu ở Thanh Hóa vào tháng 11 vừa qua khiến không ít người hoang mang, lo lắng. Theo đó, ngày 27.11, một người nhặt phế liệu đã phát hiện bao tải đựng thi thể một bé gái sơ sinh ở bãi rác trung tâm thị xã thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Trước đó, bà nội của nạn nhân là Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình đã dựng chuyện cháu bé bị bắt cóc hòng đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, sau khi bị công an tạm giữ bà Xuân lại thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại cháu của mình.

Bà Xuân được xác định đã giết cháu nội và tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra

Ngày 6.12, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra hành vi Giết người.

Một sự việc cũng rất đau lòng khác xảy ra ở Hà Nội đó là một bà mẹ trẻ vì trầm cảm đã sát hại con mới sinh của mình. Ngày 12.6 về việc cháu Vũ Việt A (33 ngày tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) tử vong bất thường trong chậu nước.

Các đơn vị nghiệp vụ cũng khẩn trương vào cuộc nhằm điều tra và làm rõ vụ việc. Đội Điều tra trọng án phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Thạch Thất, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tích cực làm rõ mọi nghi vấn trong vụ án.

Kết quả cho thấy, cháu Vũ Việt A tử vong do bị ngạt nước, không phát hiện thấy dấu vết tác động ngoại lực trên cơ thể. Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hà Nội đã xác định thủ phạm gây ra cái chết đau lòng trên chính là mẹ đẻ của cháu, chị Phan Thị Tr (SN 1997).

Được biết, nguyên nhân dẫn tới vụ án là do hung thủ mắc bệnh trầm cảm nặng nên mới xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Đây cũng là căn bệnh nguy hiểm mà nhiều bà mẹ sau sinh thường mắc phải.

Cũng vào đầu năm 2017, khoảng cuối tháng 2, người phụ nữ tên R (Gia Lai) hạ sinh một bé trai là con của chị này và tình nhân. Bị người tình ruồng bỏ, sợ làng phạt vạ nên người mẹ này đã nhẫn tâm giết đưa con mới sinh của mình.

Hàng loạt người bị thương, đạn lạc ở Vĩnh Phúc, Hòa Bình

Liên tiếp trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10, tại thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã ghi nhận nhiều trường hợp bị đạn lạc vào nhà, vào người khiến bị thương. Theo nhà chức trách, khả năng việc đạn lạc do ảnh hưởng từ các thao trường quân đội xung quanh.

Đến hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân việc đạn lạc khiến nhiều người bị thuương.

Cũng bị đạn lạc vào cổ khiến phải nhập viện cấp cứu vào tháng 10 vừa qua, đến giờ, một nam thanh niên trên địa bàn xã Yên Quang (Kỳ Sơn, Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi anh bị đạn lạc vào người khi đang nằm trong chính ngôi nhà của mình.

Chặt đầu đòi nợ ở Vĩnh Phúc

Vụ án nghiêm trọng này xảy ra vào đầu tháng 7 tại thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khiến 1 nam thanh niên tử vong với thi thể không còn nguyên vẹn.

Nguyễn Mạnh Toàn (26 tuổi, huyện Bình Xuyên) được cho là có mâu thuẫn tiền bạc nên đã xảy ra xô sát với Trần Cao Thái (23 tuổi, Bình Xuyên), Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Toàn bị Cường chém tử vong khiến phần đầu của nạn nhân lìa khỏi thân.

Sự việc nghiêm trọng ngay sau đó được cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ là do có mâu thuẫn tiền bạc.

Vợ giết chồng, phân xác thành nhiều khúc

Vụ án này đến hiện tại vẫn khiến người dân vô cùng bức xúc và sợ hãi bởi hành động vô nhân tính của người vợ này. Vào khoảng 12 giờ ngày 16.12, khi đang đi nhặt rác thì anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê An Giang) đã phát hiện một chiếc ba lô màu xanh đen khá mới.

Do thấy món đồ này khá nặng nên anh mở ra xem, và sau đó hốt hoảng khi thấy bên trong có chứa đầu người. Anh Tiến sợ hãi bỏ chạy, truy hô người dân rồi trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Hoàng Thị Hồng Diễm là cái tên được dư luận nhắc khá nhiều trong thời gian qua bởi hành vi man rợ mà thị làm với chồng mình.

Đến 14h30 cùng ngày, Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tới phong tỏa hiện trường nhằm điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi điều tra, cơ quan công an đã mời vợ nạn nhân là Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) về trụ sở làm việc.

Đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình. Chiều ngày 20.12, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án Giết người này.