TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai của người vợ chém chồng đang ngủ nguy kịch; 2 học sinh đánh nhau, 1 em bị hôn mê

Lời khai của người vợ chém chồng đang ngủ nguy kịch

Sáng 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Triệu Thị Hiền (29 tuổi, ngụ trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Triệu Thị Hiền khai cố chém chồng đến chết rồi tự tử. Nguồn: NLĐO

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13/4, lợi dụng lúc anh Đỗ Viết Quốc (31 tuổi, chồng Hiền) đang ngủ say, Hiền đã lấy 1 con dao đi đến phòng ngủ rồi chém nhiều nhát vào vùng cổ và đầu nạn nhân.

Bị chém, anh Quốc vùng dậy giằng co với Hiền. Nghe tiếng xô xát, người thân anh Quốc ở gần đó đã chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Triệu Thị Hiền khai nhận nhận thời gian gần đây, giữa Hiền và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Rạng sáng 13/4, khi thấy chồng đang ngủ say, Hiền cầm dao chém với mục đích giết chồng rồi sau đó tự tử.

2 học sinh đánh nhau, 1 em bị hôn mê

Theo tin từ Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 11/4, hai học sinh lớp 11A6 xô xát với nhau sau giờ tan học. Vụ việc xảy ra cách cổng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu vài chục mét.



Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nguồn: NDO

Theo thầy Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, nguyên nhân được xác định là: học sinh Lê Xuân H. mâu thuẫn với bạn cùng lớp là Trần Đức M. sau khi học sinh H. đăng ảnh của M. lên Facebook.

Bị đâm chết vì trách móc bạn không bênh vực mình lúc đánh nhau

Sau đó, 2 học sinh này hẹn nhau để nói chuyện tại một quán trà đá gần trường.

Quá trình nói chuyện, 2 học sinh xô xát, dùng tay không đánh nhau. Học sinh H. bị đánh trúng vùng cổ, ngất xỉu và được các bạn cùng lớp đưa vào trạm xá xã Tân Phong gần đó.

Do tình trạng nặng, gia đình đã chuyển em H. lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, sau đó lại chuyển tiếp đến Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội. Hiện em H. vẫn hôn mê và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thầy Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm lớp đã đến bệnh viện thăm em H. và động viên gia đình, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý sự việc.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã dựng lại hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Mâu thuẫn khi lùi ô tô, 3 người bị chém trọng thương

Ngày 14/4, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Tiến Hưng (TP.Đồng Xoài, Bình Phước) đang điều tra làm rõ vụ chém 3 người gây thương tích.



Các đối tượng dùng hung khí chém nạn nhân, thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 12/4, anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1987, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang điều khiển lùi xe tải biển số 61C-597.94 tại một công ty ở Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước) để lấy hàng thì xảy ra mâu thuẫn với một tài xế xe tải, biển kiểm soát 61H-168.91.

Sau khi mâu thuẫn xảy ra, anh Tâm nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông xưng là phụ xe của nhà xe Sao Mai gọi điện đến hù doạ, đòi đâm chém.

Công an triệu tập tài xế xe tải lái xe chặn đầu, vác rựa chém liên tiếp vào 1 xe tải khác trên quốc lộ

Đến chiều tối 13/4, 2 bên hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài để hòa giải. Khoảng 17h50 cùng ngày, anh Tâm cùng 4 người bạn tới điểm hẹn với mong muốn gặp nhau để hòa giải, nhưng khi nhóm anh Tâm đang ngồi uống nước thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng khoảng 7 người mang theo hung khí đến lao vào chém liên tiếp. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến anh Tâm cùng 2 người bạn tên Thành và Đức bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu, trong đó anh Tâm bị thương rất nặng.

Nhận được tin báo của người dân, Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc, đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Gia đình cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết khắc phục thêm 100 tỷ đồng

Gia đình cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vừa khắc phục thêm 100 tỷ đồng cho bị cáo, nâng tổng số tiền đã khắc phục hậu quả vụ án lên 1.072 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số tiền mà bị cáo Quyết phải khắc phục là khoảng 2.400 tỷ đồng. Như vậy, còn gần 1.400 tỷ đồng bao gồm tất cả các khoản tiền mà bị cáo Quyết phải bồi thường.



Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm. Nguồn: CAND

Trước đó, ngày 25/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã phải hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Hội đồng xét xử thông báo, bị cáo Quyết có đơn xin ủy quyền xét xử vắng mặt do tình trạng sức khỏe của bị cáo không đảm bảo. Bị cáo thường xuyên khó thở, mẩn ngứa toàn thân do dị ứng thuốc, phải điều trị nhiều bệnh, lên cơn khó thở, phải thở oxy thường xuyên. Trịnh Văn Quyết đang được duy trì phác đồ thuốc chống dị ứng, thở máy không xâm nhập, cần điều trị tại bệnh viện. Vì lý do sức khỏe nên bị cáo Quyết không thể tới phiên tòa.

Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Quyết đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, tạo điều kiện cho Quyết có thêm thời gian khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Theo luật sư, bị cáo Quyết vướng hoàn cảnh bệnh tật, nhưng đã khắc phục được số tiền lớn gần 1.000 tỷ đồng cho cả bị cáo và hai em gái cũng là bị cáo trong vụ án này.

Bị cáo Quyết được xác định là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện việc mua Công ty Faros; quyết định, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng; đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.

Bị cáo Quyết cũng là người chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em ruột Quyết), kế toán Tập đoàn FLC quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất hợp pháp hơn 723 tỷ đồng.

Thi thể người đàn ông nghi tâm thần được phát hiện sau gần 20 ngày mất tích

Chiều 14/4, ông Lê Trường Giang - Chủ tịch UBND xã Tả Phời (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể đang phân hủy vào trưa cùng ngày.



Nơi phát hiện thi thể. Ảnh: NDCC. Nguồn: SKĐS

Nạn nhân được xác định là ông Nông Văn Tr. (SN 1979, trú tại thôn Mạ 2, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Theo ông Lê Trường Giang, qua khám nghiệm tử thi, đơn vị pháp y không phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Nạn nhân có biểu hiện tâm thần khi bỏ đi khỏi bệnh viện khiến người nhà phải tìm kiếm từ ngày 25/3.

Hiện, gia đình đã lên nhận thi thể để đưa về quê mai táng theo phong tục.