Hội chứng ám ảnh về kích cỡ bộ phận sinh dục đàn ông

Mắc hội chứng dương vật nhỏ, đàn ông luôn lo lắng, sợ rằng bộ phận sinh dục của mình không đủ lớn dù trên thực tế hoàn toàn bình thường.

Không chỉ phái đẹp mới tự ti về cơ thể mà đấng mày râu cũng vậy. Trên thực tế, nhiều nam giới lo lắng đến mức làm xuất hiện chứng bệnh kỳ lạ mang tên hội chứng dương vật nhỏ. Chia sẻ với WebMD, bác sĩ tiết niệu Kevan R. Wylie từ Bệnh viện Hoàng gia Hallemshire và Ian Eardley từ Bệnh viện St. James (Anh) giải thích hội chứng dương vật nhỏ thực chất là một dạng lo âu nghiêm trọng. Bệnh nhân luôn bị ám ảnh về kích thước bộ phận sinh dục, sợ rằng "cậu bé" của mình không lớn bằng người khác dù họ hoàn toàn bình thường. "Đàn ông rất hay suy nghĩ về kích thước dương vật", bác sĩ Wylie nói. "Vấn đề là suy nghĩ này không tự biến mất mà dễ trở nên trầm trọng hơn". Ảnh minh họa: MH. Tổng hợp từ nhiều nghiên cứu khác nhau, bác sĩ Wylie và Eardley nhận định trung bình dương vật cương cứng dài từ 14 đến 16 cm. Bộ phận sinh dục nam giới chỉ bị xem là nhỏ nếu đạt chiều dài dưới 7 cm lúc cương cứng. Rất ít đàn ông rơi vào tình trạng này song 45% phái mạnh vẫn muốn "cậu bé" to hơn. Tin liên quan Sự thật về điểm G để "bật công tắc" là chị em lên đỉnh Theo bác sĩ Wylie, điều nguy hiểm ở hội chứng dương vật nhỏ chính là bệnh nhân thường xuyên bị phớt lờ, thậm chí bị thầy thuốc cười vào nỗi lo vô hình. Không nhận được sự giúp đỡ kịp thời, người bệnh sẽ càng ám ảnh và dễ dàng tìm đến những phương pháp tăng kích cỡ dương vật được quảng cáo tràn lan trên Internet, từ đó dẫn đến hàng loạt biến chứng khôn lường. Để cải thiện tình trạng trên, bác sĩ Wylie và Eardley khuyến cáo đội ngũ y tế nghiêm túc xem xét tình trạng của người bệnh và can thiệp bằng hình thức giáo dục, tư vấn. Trường hợp hai phương pháp này không hiệu quả, bệnh nhân cần được trị liệu tâm lý để thoát khỏi nỗi ám ảnh về kích cỡ bộ phận sinh dục của mình. (Giải thoát chàng trai có 'cậu nhỏ' lớn nhất thế giới khỏi bi kịch-Video: Barcroft)

Theo Minh Nhật (VNE)

