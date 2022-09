135 đơn vị đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia triển lãm ngành in tại TP.HCM

Toàn cảnh Triển lãm ngành In Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 20 (VietnamPrintPack)

Ngày 21/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ngành In Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 20 (VietnamPrintPack).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Lâm Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức trên cả nền tảng trực tiếp và trực tuyến. “Bên cạnh không gian triển lãm chính, một loạt các chương trình bên lề như: Hội nghị, hội thảo chuyên ngành sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho quý doanh nghiệp, nhất là những nội dung liên quan đến chuyển đổi số”, ông Thắng cho biết.

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, triển lãm năm nay quy tụ được nhiều thương hiệu lớn, đến từ nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Anh, Mỹ và Việt Nam.

TP.HCM là nơi tập trung phần lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn. Do đó, đây là dịp để các doanh nghiệp trong ngành in ấn tại Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng, có cơ hội giao lưu, học hỏi, chuyển giao công nghệ từ những đơn vị hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực in ấn.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, TP.HCM được xem là trung tâm in lớn nhất cả nước, với hơn 600 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực in ấn. “Sức mạnh ngành in tại TP.HCM, ở góc độ nào đó có thể xem là sức mạnh ngành in Việt Nam. Trải qua 2 năm dịch bệnh, ngành in TP.HCM đứng trước rất nhiều khó khăn. Thời điểm này ngành in TP.HCM cần trở lại với một sinh khí mới, sức sống mới”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Nhiều thiết bị máy móc hiện đại được các doanh nghiệp giới thiệu đến triển lãm. Tại các gian hàng, khách tham quan có thế chứng kiến quá trình in ấn, cho ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ảnh: Quang Sung

Triển lãm năm nay có quy mô 412 gian hàng với diện tích 8500 m2 được chia thành nhiều khu vực như: Khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm ngành in phục vụ công nghiệp công nghệ cao; các linh kiện, phụ tùng ngành in; khu giới thiệu chương trình đào tạo nguồn nhân lực; sản phẩm sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành in; khu vực trưng bày máy móc thiết bị ngành in, in kỹ thuật số, in phức hợp trên mọi chất liệu; khu vực trưng bày các sản phẩm ngành in: báo chí, xuất bản phẩm; khu vực trưng bày các sản phẩm ngành in: in bao bì, in tem, nhãn mác, hộp quà tặng; khu vực trưng bày các sản phẩm ngành in: in quảng cáo ngoài trời, bảng hiệu, sản phẩm in khác; khu vực trưng bày các sản phẩm liên quan đến vật tư, vật liệu ngành in: giấy, mực….

Các gian hàng có đội ngũ hỗ trợ, tư vấn cho người tham quan, khách hàng. Ảnh: Quang Sung

Đặc biệt là trong khuôn khổ chương trình, tại khu vực trưng bày triển lãm của Hội In TP.HCM lần đầu tiên giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo, sản xuất, thương mại trong lĩnh vực in ấn.

Một trong những hoạt động trọng tâm tại Triển lãm Ngành In Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2022 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 20 (VietnamPrintPack) là chương trình Tọa đàm với chủ đề "Chuyển đổi số - Giải pháp kết nối, quảng bá sản phẩm in TP.HCM trong giai đoạn phục hồi kinh tế" – hoạt động chào mừng Ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10).