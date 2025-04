Cháu gái bà Trương Mỹ Lan: Vụ án phức tạp, cốt lõi để SCB tồn tại

Pháp luật

Pháp luật

Ngày 2/4, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Công an phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn.