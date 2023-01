Lượng hàng hóa về 3 chợ đầu mối tại TP.HCM những ngày qua bắt đầu tăng khi Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã gần kề. Lãnh đạo các doanh nghiệp quản lý chợ đầu mối cũng cho biết dự kiến cận Tết, hàng về chợ sẽ càng nhiều hơn, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố.



3 chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM là chợ Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức đang vào mùa phục vụ cao điểm Tết. Ảnh: Bạch Dương

Ông Nguyễn Tấn Quang Vinh - Giám đốc kinh doanh Công ty CP quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức (TP.Thủ Đức) cho biết lượng hàng về chợ đã tăng từ tháng Chạp, ở mức 3.300 tấn/ngày, tăng 800 tấn/ngày so với trước đó, chủ yếu là các loại trái cây.

Theo ông Vinh, nguồn hàng dự kiến về chợ tăng lên 4.000-6.000 tấn/ngày chuẩn bị cao điểm mùa Tết. Ông cũng dự báo theo quy luật thị trường, giá cả một số mặt hàng được quan tâm dịp Tết sẽ tăng nhẹ, không tăng đột biến.

Trong khi đó, ông Lê Văn Tiễn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (huyện Hóc Môn) cho biết, hiện nay hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng thịt heo về chợ đang tăng từng ngày, giá cả ổn định nhưng sức mua chưa bằng các năm trước.

Đại diện Công ty Chợ Bình Điền cũng cho biết, trong tuần cận Tết, sản lượng hàng hóa vào chợ có thể tăng bình quân từ 20-35% so với ngày thường, đặc biệt các ngày cao điểm (từ 26 và 27 tháng Chạp), sản lượng có thể tăng từ 30-50%, đạt khoảng 3.500 đến 4.500 tấn/đêm.

"Chúng tôi đã chủ động liên hệ và làm việc với các chủ vựa lớn tại chợ Bình Điền để nắm rõ hơn về lượng hàng, giá cả, dự báo cung - cầu sát hơn với tình hình thực tế. Qua đó, đảm bảo mọi điều kiện cho đối tác kinh doanh hàng hóa tại chợ cũng như báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng khi có biến động bất thường", vị này nói.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, trong tuần cận Tết, sản lượng hàng hóa vào chợ có thể tăng bình quân từ 20-35% so với ngày thường. Ảnh: M.S

Chợ đầu mối Bình Điền tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý An toàn thực phẩm chợ Bình Điền (Đội 10) thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 như kiểm tra ngoại quan, cảm quan hàng hóa nhập chợ; lấy mẫu kiểm tra định kỳ và đột xuất các chỉ tiêu hàn the, formol, phẩm màu, chất bảo quản... đối với thủy hải sản và kiểm tra chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với rau củ quả, trái cây.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, nguồn hàng phục vụ thị trường Tết tại TP.HCM đa dạng và phong phú.

Đối với chợ đầu mối, lượng nông sản cung ứng thị trường TP thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 7.600 tấn/ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc, gia cầm, 1.200 tấn thủy hải sản, 5.600 tấn rau củ quả. Dự kiến, vào thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000- 15.000 tấn/ngày. Từ ba chợ đầu mối này, nguồn hàng chuyển về 225 chợ truyền thống khắp các quận huyện.

“Để chuẩn bị Tết, ban quản lý các chợ tập trung theo dõi số lượng hàng hóa xuất nhập đảm bảo hoạt động kinh doanh tại chợ thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm…”, ông Phương thông tin.