Ngày 28/4, Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ trao quyết định nghỉ công tác trước tuổi cho 33 lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội và tương đương dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Thanh Trung - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, nhằm chủ động việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử hoặc tái cử nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ, Phòng Tổ chức cán bộ đã rà soát các trường hợp lãnh đạo, chỉ huy còn thời gian công tác từ 5 năm trở xuống tính từ tháng 4/2025 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định để báo cáo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến.

Kết quả, có 33 cá nhân có nguyện vọng, đủ điều kiện và được Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đồng ý cho nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ. Trong đó có 1 Trưởng phòng, 18 Phó trưởng phòng và tương đương, 14 cá nhân là chỉ huy cấp đội và tương đương.

Tập thể Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với thượng tá Phạm Can - Trưởng Phòng An ninh đối ngoại nghỉ công tác trước tuổi. Ảnh: CACC

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi của các lãnh đạo chỉ huy được trao quyết định hôm nay không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến vì sự ổn định, phát triển và xây dựng lực lượng Công an TP.Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an thành phố thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cũng như xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt 33 lãnh đạo, chỉ huy được nghỉ công tác, thượng tá Phạm Can - Trưởng phòng An ninh đối ngoại xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc, các cán bộ chiến sỹ Công an TP.Đà Nẵng nói chung, đơn vị công tác nói riêng đã luôn ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ bản thân hoàn thành nhiệm vụ.

"Mặc dù nghỉ hưu, nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, người cựu sĩ quan CAND, cá nhân sẽ luôn dõi theo và sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm, khả năng của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân", thượng tá Can nêu.