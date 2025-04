4 phụ gia thực phẩm do Công ty TNHH Liên Sen nhập khẩu bị tạm dừng lưu thông

Ngày 2/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ra thông báo về việc đề nghị tạm dừng lưu thông hàng hóa, đối với một số phụ gia thực phẩm do vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa do Công ty TNHH Liên Sen nhập khẩu.

1. Phụ gia thực phẩm: Monosodium L - Glutamate

Số lô D2502060-13X; ngày sản xuất: 26/2/2025, hạn sử dụng: 25/2/2028; số lượng: 839 bao (25kg/bao).

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: Wuxi mifun internation. Địa chỉ: No 2 Fengwei road, Xishan District, Wuxi City Jiangsu Province, China.

Nhập khẩu bởi Công ty TNHH Liên Sen. Địa chỉ: 19 Đường 44, Khu phố 1, Tổ 6, Phường 16, Quận 8, TP.HCM.

Sản xuất bởi: Hulunbeier NorthEast Fufeng Boitechnologies Co.LTD. Địa chỉ: Kaichuang Street, Zhalantun, Lingdong Industrial Development Area, Hulunbeier City, Linner Mongolia, China.

2. Phụ gia thực phẩm: Monosodium L – Glutamate bột ngọt (mì chính) Han'ei Suru;

NSX: 26/02/2025, NĐG: 27/03/2025, HSD: 25/2/2027; số lượng 17 túi (1kg/túi). Sản phẩm của: Công ty TNHH Liên Sen. Địa chỉ: 19 Đường 44, Khu phố 1, Tổ 6, Phường 16, Quận 8, TP HCM; Cơ sở đóng gói: 17 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, TP.HCM.

Tên nhà sản xuất: Hulunbeier NorthEast Fufeng Boitechnologies Co.LTD. Địa chỉ: Kaichuang Street, Zhalantun, Lingdong Industrial Development Area, Hulunbeier City, Linner Mongolia, P.R. CN.

3. Phụ gia thực phẩm: Monosodium L – Glutamate bột ngọt (mì chính) Han'ei Suru;

NSX: 26/2/2025, NĐG: 27/3/2025, HSD: 25/2/2027; số lượng 13 túi (300g/túi). Sản phẩm của: Công ty TNHH Liên Sen. Địa chỉ: 19 Đường 44, Khu phố 1, Tổ 6, Phường 16, Quận 8, TP HCM; Cơ sở đóng gói: 17 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, TP.HCM.

Tên nhà sản xuất: Hulunbeier NorthEast Fufeng Boitechnologies Co.LTD. Địa chỉ: Kaichuang Street, Zhalantun, Lingdong Industrial Development Area, Hulunbeier City, Linner Mongolia, P.R. China. Xuất xứ: Trung Quốc.

4. Phụ gia thực phẩm: Monosodium L – Glutamate bột ngọt (mì chính) Kjmoto;

NSX: 26/2/2025, NĐG: 27/3/2025, HSD: 25/2/2027; số lượng 10 túi (350g/túi). Sản phẩm của: Công ty TNHH Liên Sen. Địa chỉ: 19 Đường 44, Khu phố 1, Tổ 6, Phường 16, Quận 8, TP HCM; Cơ sở đóng gói: 17 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, TP.HCM.

Tên nhà sản xuất: Hulunbeier NorthEast Fufeng Boitechnologies Co.LTD. Địa chỉ: Kaichuang Street, Zhalantun, Lingdong Industrial Development Area, Hulunbeier City, Linner Mongolia, P.R. CN.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Liên Sen có trách nhiệm liên hệ với người sản xuất để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 10 ngày.

Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.