Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ ba, ngày 30/09/2025 22:37 GMT+7

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

+ aA -
Bảo Minh (Theo Ifuun) Thứ ba, ngày 30/09/2025 22:37 GMT+7
Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc từng thừa nhận vì quá ham mê sắc dục dẫn đến bị liệt dương, bị người vợ đầu “cắm sừng”, sinh con cho người đàn ông khác…
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Phổ Nghi tên đầy đủ là Ái Tân Giác La Phổ Nghi (7/2/1906 – 17/10/1967). Ông lên ngôi khi mới 2 tuổi, là vị vua thứ 12 đồng thời cũng là vị vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung.

Phổ Nghi bị ép thoái vị năm 1912 khi Cách mạng Tân Hợi bùng nổ rồi sau đó được Phát xít Nhật đưa lên làm Hoàng đế bù nhìn của Mãn Châu Quốc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 1934. 

Năm 1945, Phổ Nghi bị bắt, bị giam giữ và quản thúc vì tội bắt tay với quân phát xít Nhật. Mãi đến tháng 12/1959, Phổ Nghi mới được thả rồi trở lại sống ở Bắc Kinh như một thường dân cho đến khi qua đời vì bệnh ung thư thận. 

Theo Ifuun, cuộc đời của Phổ Nghi gặp nhiều sóng gió, bao gồm cả bi kịch hôn nhân với 5 bà vợ của ông là hoàng hậu Uyển Dung, thục phi Văn Tú, Đàm Ngọc Linh, Lý Ngọc Cầm và Lý Thục Hiền.

Hoàng đế Phổ Nghi và người vợ đầu, hoàng hậu Uyển Dung.

Hoàng hậu Uyển Dung: Cắm sừng chồng, có con với người khác

Nếu như Phổ Nghi là hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc thời phong kiến thì Uyển Dung cũng là vị hoàng hậu cuối cùng của chế độ này.

Uyển Dung tên đầy đủ là Quách Bố La Uyển Dung (1906-1946). Bà là con gái duy nhất của Nội vụ Đại thần Vinh Nguyên. Gia tộc Quách Bố La của bà là một gia tộc rất có thế lực khi nhiều đời đều có người giữ chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Thanh.

Ngày 30/11/1922, bà kết hôn với Phổ Nghi khi mới 16 tuổi và được lập làm hoàng hậu. (Lúc này, Phổ Nghi đã không còn là hoàng đế, mà chỉ là một công dân của Trung Hoa Dân quốc nhưng vẫn được cho hưởng lễ nghi như với hoàng đế các nước, tôn hiệu không bị phế bỏ).

Theo một số ghi chép, vào thời đó, có tin đồn rằng, gia tộc Quách Bố La đã bỏ ra tới 20 vạn lạng vàng để mua ngôi hoàng hậu cho Uyển Dung.

Hoàng hậu Uyển Dung nổi tiếng sở hữu nhan sắc kiêu sa, xinh đẹp, mái tóc đen tuyền, làn da trắng hồng, nói năng từ tốn, đoan trang, có tinh thần tự do, tân tiến. Bản thân bà từ nhỏ cũng được tiếp xúc với văn hóa phương Tây thông qua âm nhạc, hội họa, tiếng Anh…

Xinh đẹp, tài năng là vậy nhưng Uyển Dung lại bị Phổ Nghi lạnh nhạt. Theo Ifuun, thậm chí ngay đêm tân hôn, Phổ Nghi chỉ tới nhìn mặt Uyển Dung một lần rồi bỏ đi.

Bẽ bàng và cô đơn, Uyển Dung đã thông dâm với người đàn ông khác họ Lý, một thị vệ của chồng rồi mang thai, sinh con. Điều này đã khiến Phổ Nghi vô cùng tức giận.

Ông hoàng cuối cùng của Trung Quốc sai người cướp con của Uyển Dung rồi quẳng vào lò lửa. Trong cuốn hồi ký “Nửa đời trước của tôi” xuất bản lần đầu năm 1964, Phổ Nghi đã lên tiếng thừa nhận sự việc này:

“Năm 1935, khi Uyển Dung đã mang thai sắp đến ngày lâm bồn thì tôi mới biết chuyện. Tâm trạng của tôi lúc đó rất khó tả. Tôi rất tức giận, nhưng lại không muốn để người Nhật hay biết, nên cách duy nhất là trút giận lên bà ấy... Có lẽ cho đến lúc chết Uyển Dung vẫn mơ thấy con mình đang sống trên cõi đời này. Bà ấy không biết rằng đứa trẻ vừa sinh ra đã bị quẳng vào lò lửa thiêu chết”.

Bi kịch chưa kết thúc khi Uyển Dung sa vào con đường nghiện ngập. Bị chồng ghẻ lạnh, giam vào lãnh cung, con cũng bị cướp đi khi vừa chào đời, Uyển Dung đã dùng thuốc phiện để khỏa lấp bi kịch cuộc đời đến mức “thân tàn ma dại” để rồi cuối cùng qua đời tại Diên Cát, Cát Lâm khi mới tròn 40 tuổi.

2. Thục phi Văn Tú và cuộc ly hôn chấn động với Phổ Nghi

Thục phi Văn Tú (1909-1953) tên thật là Ngạch Nhĩ Đắc Văn Tú, thời đi học còn có tên khác là Phó Ngọc Phương. Bà sinh ra trong một gia đình quý tộc, kết hôn với Phổ Nghi vào cùng ngày vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc cưới hoàng hậu Uyển Dung và được phong làm thục phi.

Theo Ifuun, Văn Tú bị cho là kém sắc. Ban đầu Văn Tú vốn được nhắm cho vị trí hoàng hậu nhưng vì không xinh đẹp, gia đình lại không danh giá nên danh hiệu “mẫu nghi thiên hạ” tuột vào tay Uyển Dung. 

Cũng như Uyển Dung, Văn Tú phải chịu chung cảnh bị Phổ Nghi lạnh nhạt. Khi biết Phổ Nghi có ý định bắt tay với quân Nhật để khôi phục lại nhà Thanh và chứng kiến ông mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, Văn Tú đã nhiều lần khuyên can chồng nhưng không được, ngược lại càng bị vị vua trẻ ghét bỏ hơn. Bất lực, bà đệ đơn lên tòa kiện Phổ Nghi ngược đãi mình và đòi ly hôn.

Một số tài liệu ghi lại rằng, lý do chính khiến thục phi Văn Tú đòi ly hôn với Phổ Nghi là vì ông hoàng này bị yếu sinh lý. Suốt 9 năm hôn nhân, cả 2 được cho là chưa từng một lần “gần gũi ân ái”.

Trong “Nửa đời trước của tôi”, Phổ Nghi cũng không giấu giếm khi kể lại rằng ông mắc chứng liệt dương do ham mê sắc dục từ sớm.

Theo đó, khi Phổ Nghi mới hơn 10 tuổi, các thái giám tối nào cũng đẩy các cung nữ vào giường ngủ để hầu vua, có khi 2 - 3 cô một tối. “Hôm sau dậy tôi hoa mắt chóng mặt, nhìn mặt trời và mọi thứ đều ra màu vàng ệch”, Phổ Nghi kể.

Do bị liệt dương, Phổ Nghi phải thường xuyên tiêm các loại thuốc kích thích có tên Trung Quốc là “Tập bảo mạng”, “An lạc căn” mới “lâm trận” được.

Vụ ly hôn của Phổ Nghi và Văn Tú thời đó đã gây chấn động không nhỏ. Báo chí khi ấy còn gọi Văn Tú bằng cái tên "Hoàng phi cách mạng". Phổ Nghi không lường trước được việc bị vợ bỏ nhưng cũng đành “ngậm đắng nuốt cay” đồng ý ly hôn.

Sau này, Văn Tú tái hôn cùng người đàn ông tên là Lưu Chấn Đông, cuộc sống gia đình nghèo khó nhưng khá bình yên. Đến ngày 18/9/1953, Văn Tú trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà vẻn vẹn chỉ 10m2.

3. Đàm Ngọc Linh: Người vợ được yêu trọn vẹn nhưng yểu mệnh

Đàm Ngọc Linh (1920-1942) sinh ra trong một gia đình Mãn Châu ở Bắc Kinh. Bà vốn mang họ Tha Tha Lạp nhưng đổi sang họ Đàm, một họ gốc Hán phổ biến nhằm tránh gặp rắc rối vì các phong trào chống Mãn Thanh dâng cao sau khi Nhà Thanh bị lật đổ năm 1911.

Đàm Ngọc Linh kết hôn với Phổ Nghi vào tháng 4/1937 tại Cung điện Trường Xuân của Mãn Châu Quốc và được ban hiệu Tường Quý nhân.

Vốn là một cô gái thông minh nhanh nhẹn, biết đối nhân xử thế, Đàm Ngọc Linh rất được Phổ Nghi sủng ái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân được cho là hạnh phúc nhất của Phổ Nghi lại không kéo dài bao lâu khi Đàm Ngọc Linh đột ngột qua đời ở tuổi 22. 

Đến nay cái chết của Đàm Ngọc Linh vẫn là một điều bí ẩn. Có nhiều tin đồn cho rằng, Ngọc Linh chết vì mắc phong hàn, cô tự tử hoặc thậm chí bị đầu độc…

Phổ Nghi lúc đầu im lặng không nói gì về nguyên nhân cái chết của Ngọc Linh. Mãi tới năm 1946, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc mới đột nhiên tiết lộ “người vợ yêu (Đàm Ngọc Linh) của tôi bị quân Nhật giết hại”. Theo Phổ Nghi, Đàm Ngọc Linh “chỉ mắc chứng phong hàn, nhưng sau khi được bác sĩ người Nhật điều trị, cô ấy lại bệnh ngày càng nặng hơn”.

Trong số 5 người vợ, có lẽ chỉ Đàm Ngọc Linh được Phổ Nghi gọi một tiếng “vợ yêu” và nhớ thương cho tới cuối đời. Có tài liệu chép rằng, Phổ Nghi thậm chí còn luôn giữ bên mình ảnh của Ngọc Linh cho tới khi “nhắm mắt xuôi tay”.

4. Lý Ngọc Cầm và cuộc hôn nhân “địa ngục” với Phổ Nghi

Sau khi Đàm Ngọc Linh qua đời, triều thần ép Phổ Nghi chọn người vợ khác. Cuối cùng Lý Ngọc Cầm (1928-2001) được lựa chọn. Khi trở thành vợ thứ 4 của Phổ Nghi, Ngọc Cầm mới 15 tuổi.

Lý Ngọc Cầm là người Hán, sinh ra trong một gia đình nông dân gốc Sơn Đông nhưng lớn lên ở Trường Xuân, Cát Lâm, thủ đô của Mãn Châu Quốc - quốc gia bù nhìn do quân Nhật lập ra trong Chiến tranh Trung-Nhật.

Tháng 2/1943, Ngọc Cầm được đưa vào cung và được phong danh hiệu Phúc Quý Nhân. Nhưng vì có xuất thân thường dân, nên Ngọc Cầm thường xuyên bị coi thường. Phổ Nghi vì vẫn nhớ nhung người vợ trước nên cũng tỏ ra chán ghét Phúc Quý Nhân.

Thậm chí, để khống chế người vợ mới 15 tuổi, Phổ Nghi được cho là còn đưa ra 21 điều khoản cấm kỵ với cô bao gồm, phục tùng mọi quy tắc trong cung, mọi hành vi ngôn ngữ phải tuần theo chồng, không được về thăm gia đình, không được nghe lỏm chuyện ngoài cung hay không được chau mày nhăn mặt...

Những ngày sống cùng Phổ Nghi của Ngọc Cầm vô cùng khốn khổ, thường xuyên bị Phổ Nghi đánh mắng khi ông tức giận.

Sau khi vào cung được 2 năm thì Mãn Châu Quốc sụp đổ, Ngọc Cầm và hoàng hậu Uyển Dung bị quân đội Liên Xô bắt giữ và bị giam vào nhà tù tại Trường Xuân. 

Hoàng hậu Uyển Dung mất tại đây còn Ngọc Cầm được trả tự do vào năm 1946. Đến năm 1958, Ngọc Cầm ly hôn với Phổ Nghi rồi kết hôn với người khác, sinh được 2 con trai, sống phần đời còn lại bình yên. 

Ngày 4/24/2001, Lý Ngọc Cầm bệnh nặng qua đời tại Trường Xuân sau 6 năm chiến đấu với bệnh nặng, hưởng thọ 73 tuổi.

5. Người vợ cuối cùng Lý Thục Hiền

Cuốn “Bí mật lần kết hôn cuối cùng của vua Phổ Nghi” viết rằng, Lý Thục Hiền là một người phụ nữ phức tạp với 3 lần kết hôn. Bà kết hôn với Phổ Nghi năm 37 tuổi khi mới ly hôn với người chồng thứ 2 một năm.

Lý Thục Hiền vốn là một hộ lý. Bà được Sa Tăng Hy - cán bộ biên tập Nhà xuất bản Nhân dân Bắc Kinh giới thiệu cho Phổ Nghi khi ông đã trở thành một công dân bình thường, không còn danh hiệu hoàng đế và những đặc quyền khác. Đây là cuộc hôn nhân bình đẳng và bình thường duy nhất của Phổ Nghi. 

Về tình cảm vợ chồng giữa hai người có rất nhiều câu chuyện trái ngược nhau. Có tin đồn, Phổ Nghi rất yêu thương người vợ thứ 5 này. Khi trời mưa ông còn cầm ô đi đón vợ. Thấy trên đường có chiếc hố không đậy nắp, sợ vợ dẫm phải, Phổ Nghi còn đứng canh tại đây suốt nửa tiếng.

Tuy nhiên, cũng có tin đồn cho rằng, do Phổ Nghi yếu sinh lý nên cuộc sống của hai vợ chồng luôn lục đục. Lý Thục Hiền thậm chí được cho là cảm thấy hối hận khi lấy Phổ Nghi.

Ngày 17/10/1967, Phổ Nghi bệnh nặng qua đời. 30 năm sau, Lý Thục Hiền qua đời do căn bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 72 tuổi.

Tham khảo thêm

Lý Ngọc Cầm: Người vợ thứ 4 của hoàng đế Phổ Nghi, mất năm 73 tuổi

Lý Ngọc Cầm: Người vợ thứ 4 của hoàng đế Phổ Nghi, mất năm 73 tuổi

Bi kịch của hoàng đế Phổ Nghi: Bị vợ 'cắm sừng' 10 năm mà không biết

Bi kịch của hoàng đế Phổ Nghi: Bị vợ "cắm sừng" 10 năm mà không biết

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?

Nhân vật nào của Đông Ngô thuộc diện lão thần, có danh nhưng năng lực hạn chế và không được Tôn Quyền trọng dụng?

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?

Đông Tây - Kim Cổ
Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?

"Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký": Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách

Đông Tây - Kim Cổ
'Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký': Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách

Võ Tắc Thiên có cuộc sống tình ái phức tạp tới mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Võ Tắc Thiên có cuộc sống tình ái phức tạp tới mức nào?

Ai đã lệnh ám sát Uông Tinh Vệ - nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc tại Hà Nội?

Đông Tây - Kim Cổ
Ai đã lệnh ám sát Uông Tinh Vệ - nguyên Chủ tịch nước của Trung Hoa dân quốc tại Hà Nội?

Đọc thêm

Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà khảo cổ hàng đầu Ai Cập Zahi Hawass bật mí, cái chết của Pharaoh Tutankhamun có thể do tai nạn liên quan đến xe ngựa chiến.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tin tức

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội
Tin tức

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại một số điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập bất ngờ từ khắp thế giới, Bộ trưởng Mỹ kêu gọi chuẩn bị chiến tranh
Thế giới

Trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập bất ngờ từ khắp thế giới, Bộ trưởng Mỹ kêu gọi chuẩn bị chiến tranh

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth công bố chiến lược quân sự mới, đặt trọng tâm vào chuẩn bị và chiến thắng trong chiến tranh.

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng
Nhà nông

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng

Nhà nông

Tin mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến sáng mai, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo đến 6/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình
Tin tức

Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình

Tin tức

Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, sẻ chia cùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Ninh Binh khắc phục hậu quả bão Bualoi
Tin tức

Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, sẻ chia cùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Ninh Binh khắc phục hậu quả bão Bualoi

Tin tức

Thành phố Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, gửi thư thăm hỏi, sẻ chia cùng 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình khắc phục thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (cơn bão số 10) gây ra.

Vì sao ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định “biến mất”?
Thể thao

Vì sao ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định “biến mất”?

Thể thao

Ba trận gần nhất tại V.League 2025/2026, CLB Thép xanh Nam Định không còn đăng ký tiền đạo người Anh Kyle Hudlin, chân sút sở hữu chiều cao 2m06 từng gây chú ý ở ngày ra mắt. Điều gì đã xảy ra?

3 HLV đã mất việc tại V.League 2025/2026 gồm những ai?
Thể thao

3 HLV đã mất việc tại V.League 2025/2026 gồm những ai?

Thể thao

Tuy V.League 2025/2026 mới trôi qua được 5 vòng đấu nhưng đã có tới 5 HLV mất việc vì thành tích yếu kém của đội bóng.

Gian nan cuối ngày: Người Hà Nội mệt nhoài sau mưa lớn, loay hoay tìm đường về nhà giữa biển nước mênh mông
Ảnh

Gian nan cuối ngày: Người Hà Nội mệt nhoài sau mưa lớn, loay hoay tìm đường về nhà giữa biển nước mênh mông

Ảnh

Chiều 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), các tuyến phố Thủ đô đã ngập sâu trong "biển nước" khiến giao thông tê liệt cục bộ. Hàng nghìn người dân phải vật lộn giữa dòng nước, tìm mọi cách để về nhà sau một ngày mưa lớn kéo dài.

Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục
Nhà nông

Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục

Nhà nông

Con số thống kê thiệt hại do bão, mưa sau bão số 10 vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt trong những ngày qua, đã xảy ra nhiều thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai gây thiệt hại nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh này.

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường ngày mai (1/10): Có trường cho học online, nơi gửi bài tự học ở nhà
Xã hội

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường ngày mai (1/10): Có trường cho học online, nơi gửi bài tự học ở nhà

Xã hội

Trước tình hình mưa ngập, ùn tắc khắp nơi, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội quyết định cho học sinh toàn thành phố tạm dừng đến trường vào ngày mai (1/10).

Tướng NATO tiết lộ bước nhảy vọt của Ukraine để vươn 'cánh tay thép' vào sâu trong lãnh thổ Nga
Thế giới

Tướng NATO tiết lộ bước nhảy vọt của Ukraine để vươn 'cánh tay thép' vào sâu trong lãnh thổ Nga

Thế giới

Ukraine đã cải thiện đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, Thiếu tướng Đức Maik Keller cho biết trong cuộc trao đổi với hãng tin DPA, nhấn mạnh những tiến bộ về nhân lực, trang thiết bị và huấn luyện của Kiev.

Phụ huynh vật lộn đón con trong mưa ngập: 'Sở GDĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?'
Xã hội

Phụ huynh vật lộn đón con trong mưa ngập: "Sở GDĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?"

Xã hội

Nhiều phụ huynh bức xúc vì học sinh không được nghỉ học dù mưa trắng trời từ sáng sớm, việc di chuyển đến trường hết sức nguy hiểm.

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?
Thể thao

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?

Thể thao

HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?; Thể Công Viettel đề xuất thuê trọng tài ngoại trận gặp Ninh Bình; Ronaldo bị Kante “ngó lơ”; HLV Klopp không có ý định trở lại cầm quân; Gerrard sắp dẫn dắt Wrexham?

Mâu thuẫn việc kết nối nhạc, 4 đối tượng dùng ly thuỷ tinh đánh người thương tích 29%
Pháp luật

Mâu thuẫn việc kết nối nhạc, 4 đối tượng dùng ly thuỷ tinh đánh người thương tích 29%

Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc kết nối nhạc, 4 đối tượng đã dùng ly thủy tinh đánh người gây thương tích 29%. Các đối tượng này vừa bị công an bắt tạm giam.

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước
Nhà đất

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước

Nhà đất

Ảnh hưởng từ cơn bão BUALOI (bão số 10), Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền kể từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, hầm chung cư biến thành “bể chứa khổng lồ”.

Nga giành thêm chiến thắng lớn ở Donetsk, Tổng thống Putin tuyên bố nóng: 'Chúng ta đang chiến thắng'
Thế giới

Nga giành thêm chiến thắng lớn ở Donetsk, Tổng thống Putin tuyên bố nóng: 'Chúng ta đang chiến thắng'

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phát đi thông điệp mạnh mẽ, khẳng định Moscow đang “chiến thắng” tại Ukraine trong bối cảnh quân đội nước này giành thêm lãnh thổ trọng yếu ở tỉnh Donetsk, theo Sky News.

Hơn 2.100 học sinh trung học phổ thông và giáo viên thích thú tham gia chương trình hướng nghiệp
Doanh nghiệp

Hơn 2.100 học sinh trung học phổ thông và giáo viên thích thú tham gia chương trình hướng nghiệp

Doanh nghiệp

Sau gần 6 tháng triển khai, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) vừa chính thức khép lại S-Career mùa 2 năm 2025. Đây là chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh các trường trung học phổ thông cùng với sự hỗ trợ của Công Ty TNHH Giáo dục hướng nghiệp và Phát triển nghề nghiệp hành trình (“SIF Career”).

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (30/9), tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã xảy vụ sạt lở nghiêm trọng với khối lượng nước, bùn, đất khổng lồ từ trên núi cao tràn xuống gây ra lũ quét, vùi lấp một gia đình làm 4 người mất tích.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón may mắn và phước lành tựa cầu vồng sau mưa
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón may mắn và phước lành tựa cầu vồng sau mưa

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, sự nghiệp, tài lộc và vận mệnh của 3 con giáp này sẽ được nâng tầm toàn diện và cuộc sống sẽ ngày càng suôn sẻ, sung túc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 30/9, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Hà Nội mưa ngập nhưng đây là hình ảnh ấn tượng khiến hàng nghìn phụ huynh Hà Nội hết lời khen ngợi
Xã hội

Hà Nội mưa ngập nhưng đây là hình ảnh ấn tượng khiến hàng nghìn phụ huynh Hà Nội hết lời khen ngợi

Xã hội

"Không để học sinh bị đói, rét vì không về nhà được, trường cung cấp các suất ăn tối miễn phí cho học sinh", những dòng tin nhắn của nhà trường khiến phụ huynh ấm lòng trong ngày mưa ngập ở Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị 'thổi' lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị "thổi" lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ

Tin tức

Tổng Bí thư khẳng định nguyên tắc nhất quán đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, ông cảnh báo không được để xảy ra tình trạng tư nhân hóa đất đai.

Từ 1/10, chưa chuyển tài khoản giao thông, doanh nghiệp vận tải tiếp tục được sử dụng tài khoản thu phí
Kinh tế

Từ 1/10, chưa chuyển tài khoản giao thông, doanh nghiệp vận tải tiếp tục được sử dụng tài khoản thu phí

Kinh tế

Cục Đường bộ cho biết, thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1 - 2%), nên gây tốn kém cho doanh nghiệp.

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng
Kinh tế

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng

Kinh tế

Kinh tế Đồng Nai đang hướng tới giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, GRDP vượt 1,2 triệu tỷ đồng, kinh tế số chiếm trên 30%, đô thị hóa đạt 55%, tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình
Văn hóa - Giải trí

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “One Battle After Another” do đạo diễn Paul Thomas Anderson thực hiện và Leonardo DiCaprio thủ vai chính đã đạt doanh thu toàn cầu gần 50 triệu USD sau tuần đầu công chiếu

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá
Nhà nông

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông

Huế năm nào cũng có vài cơn lũ. Nước lũ ở Huế nhanh lên và cũng nhanh xuống. Với những ai sống bên vùng chân phá Tam Giang, hẳn là năm nào cũng trải qua một vài đợt lũ lụt. Mùa lũ lụt ở Huế tất nhiên sẽ hằn thêm nhiều lo âu về đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng, nhưng cũng là cơ hội để ngư dân tăng thu nhập, bởi mỗi mùa con nước lên sẽ mang theo nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Pháp luật

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức thi hành lệnh bắt bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Minh Lý (SN 1974; trú tại thôn 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà Lý là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn)

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

3

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

5

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?