5 lý do để lựa chọn du học Australia

Top 10 trường đại học tốt nhất tại Úc có thể kể đến: The University of Melbourne, The University of New South Wales (UNSW), The University of Sydney, The Australian National University (ANU), Monash University, The University of Queensland (UQ), The University of Western Australia (UWA), The University of Adelaide, University of Technology Sydney (UTS), Macquarie University.

Trong các nước sử dụng tiếng Anh, Australia là quốc gia đứng thứ 3 được nhiều học sinh, sinh viên quốc tế ưa chuộng. Bên cạnh đó, Sydney và Melbourne được xếp hạng trong số 4 thành phố đáng sống nhất thế giới (chỉ số đáng sống của EIU, 2023). Quốc gia này sôi động, thời tiết ấm áp, cảnh quan đẹ và sự đa dạng văn hóa thú vị là điểm cộng giúp nhiều sinh viên lựa chọn.

Dưới đây là 5 lý do để lựa chọn du học Australia:

Các trường đại học đẳng cấp thế giới: Các trường đại học Australia được xếp hạng trong số những trường tốt nhất thế giới về chất lượng giáo dục, sự hài lòng của sinh viên và vị thế chung trên toàn cầu. Các bằng cấp của trường đại học Australia có thể mở ra nhiều cơ hội toàn cầu cho sinh viên cả thị trường quốc tế và Việt Nam.

Phong cách sống: Thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, Australia là một quốc gia an toàn với nền văn hóa thân thiện. Sống tại Australia, các bạn còn được tận hưởng thời tiết ấm áp và nhiều hoạt động ngoài trời với bãi biển cát trắng. Là một quốc gia nói tiếng Anh nên cũng có lợi thế cho sinh viên quốc tế muốn thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ và đắm mình trong môi trường nói tiếng Anh.

Sự đa dạng văn hóa: Australia là một quốc gia trẻ, đa văn hóa và cởi mở. Với gần 30% dân số nước ngoài đến học tập và sinh sống, đây là nơi giao thoa phong phú của nhiều nền văn hóa, trở thành một trải nghiệm học tập thực sự độc đáo.

Chất lượng cuộc sống cao: Australia mang đến chất lượng cuộc sống vượt trội, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nền giáo dục tốt và phát triển bản thân.

Cơ hội việc làm: Sinh viên quốc tế có thể làm thêm 48 giờ/2 tuần trong thời gian học và không bị hạn chế công việc trong giai đoạn nghỉ học. Điều này giúp sinh viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc quý báu hoặc kiếm thêm thu nhập trong khi học.

Thêm cơ hội nhận học bổng du học Australia

Hai trong số những trường đại học có cấp học bổng tại Australia là University of Notre Dame và Universal Higher Education mới đây đã giới thiệu chương trình đào tạo tại Việt Nam. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên Việt học tập chương trình quốc tế chất lượng cao tại Sydney, Perth, Melbourne.

Chương trình giới thiệu cơ hội nhận học bổng du học Australia. Ảnh: Tào Nga

Trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Lê My, đại diện tuyển sinh Oxford International Education Group tại Việt Nam cho biết: "Universal Higher Education nằm ở trung tâm Melbourne, có ưu điểm cung cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin và Quản lý kỹ thuật. Những ngành này luôn hot và trở thành xu hướng phát triển hiện nay.

Còn University of Notre Dame mạnh về các lĩnh vực dành cho nữ sinh như bác sĩ, y tá, luật, chăm sóc sức khỏe, giáo dục… là những ngành thiết yếu cho thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Sinh viên học xong có thể quay về Việt Nam hay đến bất cứ nơi nào cũng đều có cơ hội việc làm cao".

Điều kiện nộp hồ sơ là học sinh tốt nghiệp THPT với kết quả từ 6,5 và IELTS 6.0 trở lên. Trong lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, 2 trường này cung cấp học bổng lên đến 30% học phí, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận với môi trường học tập quốc tế và thúc đẩy sự phát triển của thế hệ sinh viên toàn cầu.