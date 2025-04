Sáng nay, anh Huỳnh Tấn Tài, một người dân xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM), tranh thủ đi khá sớm đến UBND xã Thạnh An để đăng ký hộ tịch. Tại đây, nhờ máy tính do UBND xã bố trí và được sự hướng dẫn của cán bộ chính quyền, anh Tài đã nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

“Chỉ cần nhấp chuột là xong thủ tục hành chính”, anh Tài cười khoái chí.

Chuyển đổi số "lộ diện" chính quyền số

Theo ông Lê Minh Trường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh An, cách đây vài năm, UBND xã Thạnh An đã triển khai dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn.

“Thường bà con ở nhà truy cập dịch vụ công trực tuyến để làm hộ tịch, chứng thực, bảo hiểm xã hội… Những trường hợp khó khăn, chưa rành truy cập mạng thì bà con mới đến xã nhờ cán bộ hướng dẫn truy cập hoàn thành thủ tục”, ông Trường chia sẻ.

UBND xã Thạnh An cho biết, nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính, năm 2023, UBND xã đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo hướng hiện đại, hiệu quả, thuận lợi, minh bạch.

Đến năm 2024, UBND xã Thạnh An tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử theo chỉ đạo của TP. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua chính quyền số.

Ngoài ra, UBND xã Thạnh An còn thực hiện Đề án Số hóa sổ bộ hộ tịch giai đoạn 2 theo chỉ đạo của UBND huyện Cần Giờ; tiếp tục thực hiện thanh toán điện tử để tạo tiện lợi cho người dân, tổ chức, khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công; tiếp tục chỉ đạo cán bộ công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử hiệu quả.

Theo UBND huyện Cần Giờ, hiện 6/6 xã xây dựng nông thôn mới của huyện được đánh giá đạt Tiêu chí về Hành chính công thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, gắn đô thị hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện, trên địa bàn các xã đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.

Trong khi đó, tại huyện Nhà Bè, UBND huyện cho biết, UBND các xã trên địa bàn đã tham gia sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho các cuộc họp giữa lãnh đạo UBND huyện với xã. Thực hiện tiếp nhận và xử lý các tin phản ánh của người dân trên ứng dụng di động “Nhà Bè trực tuyến”, Cổng thông tin 1022 và Đường dây nóng của TP.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của mỗi xã được trang bị 2 máy tính bảng phục vụ cho việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch hành chính và 1 bộ máy tính phục vụ truy cập, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

UBND các xã thường xuyên tăng cường vận động người dân hiểu và trực tiếp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Triển khai ứng dụng thanh toán điện tử khi người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại UBND xã (quét mã QR để chuyển khoản) và thanh toán trực tuyến.

UBND huyện Cần Giờ cũng cho biết, trên địa bàn huyện có 8 khu, điểm du lịch và 19 cơ sở lưu trú. Trong đó, có 8/8 khu, điểm du lịch và 13/19 cơ sở lưu trú có thực hiện việc quảng bá, tư vấn và chào bán các dịch vụ du lịch thông qua trang fanpage và website của đơn vị.

Huyện đang tiếp tục khuyến khích các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quảng bá du lịch (thành lập website, fanpage,...); thực hiện việc chào bán và hướng dẫn khách hàng đặt hàng qua các sàn thương mại điện tử uy tín hoặc website của đơn vị.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp các dữ liệu về du lịch Cần Giờ để Sở Du lịch quảng bá trên ứng dụng phần mềm “Bản đồ Du lịch tương tác thông minh 3D/360 Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Giờ đến với du khách trong và ngoài nước.

Chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ

Sở NNPTNT TP.HCM (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, hiện các hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền ở các xã nông thôn mới của TP.HCM đang được chuyển đổi số mạnh mẽ. Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch 2784 về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh của TP, các địa phương đã chủ động, tích cực ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể.

Theo Sở này, tại trụ sở làm việc của UBND các xã hầu hết đều đã được trang bị các phương tiện, trang thiết bị và hoàn thiện phòng họp trực tuyến, đáp ứng được nhu cầu tổ chức hội họp, sinh hoạt thông qua hệ thống các đường truyền trực tuyến để xử lý, giải quyết công việc. Việc xây dựng, thực hiện số hóa hệ thống các dữ liệu quản lý trên các lĩnh vực đã và đang dần hoàn thiện và đi vào hoạt động hiệu quả.

Hệ thống quản lý hộ tịch, quản lý và xử lý văn bản, bản đồ số, quản lý dân cư bằng hệ thống camera kỹ thuật số,… đã đưa vào sử dụng; đang triển khai thực hiện hệ thống dữ liệu dân cư, dữ liệu sổ khám sức khỏe điện tử cho người dân…

Đồng thời, các xã đã và đang dần hoàn thiện hệ thống trực tuyến cung cấp các dịch vụ trên các lĩnh vực hành chính công, nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực, bảo hiểm y tế, thanh toán tiền lương hưu trí, các đối tượng chính sách...



