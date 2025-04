Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ

Năm 2018, Bộ Chính trị chuẩn y bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Tới năm 2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, bà Giàng Páo Mỷ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ. Ảnh: dangcongsan.org.vn

Bà Giàng Páo Mỷ sinh năm 1963, dân tộc Mông, quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Bà tốt nghiệp Đại học An ninh, Lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được Bộ Chính trị phê chuẩn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, bà Giàng Páo Mỷ giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Bà là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV, XV.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga

Tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định, phân công bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga. Ảnh: TTXVN

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, dân tộc Thái, quê ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, là cử nhân ngữ văn, cử nhân chính trị.

Bà từng là phó bí thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, rồi bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bí thư Huyện ủy Mường Khương (Lào Cai), phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai...

Năm 2020, bà được bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.



Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân

Tháng 8/2020, Bộ Chính trị chuẩn y bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020.



Đến tháng 10/2020, tại Đại hội Đại biểu tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, bà Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: TTXVN

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận Văn học, Cử nhân Ngữ văn; Cao cấp Lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý Nhà nước…

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng trải qua các vị trí: Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh

Tháng 11/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ở thời điểm giữ cương vị này, bà Hạnh là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh. Ảnh: Báo Bình Phước

Bà Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980, quê Bình Dương. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng), cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động làm bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, bà Hạnh từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư Thành ủy Đồng Xoài.

Ngày 30/1/2021, bà Hạnh được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3/2022, bà Hạnh được bầu làm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên Cao Thị Hòa An

Mới đây nhất, Bộ Chính trị chuẩn y bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Phú Yên có nữ Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên Cao Thị Hòa An. Ảnh: P.Y

Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973, quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý giáo dục, cao cấp lý luận chính trị.

Bà An từng công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, Tỉnh Đoàn Phú Yên; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Đông Hòa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến

Cũng trong tháng 3/2025, Bộ Chính trị chuẩn y bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia Đảng ủy Quân Khu 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến. Ảnh: PV

Bà Hồ Thị Hoàng Yến sinh năm 1971, quê ở xã Sơn Đông, TP.Bến Tre. Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được giao làm quyền bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bà Yến đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Trưởng phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Thành ủy Bến Tre; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy Bến Tre.

Bà Yến hiện cũng là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.