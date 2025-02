7 sân bay Nga ngừng hoạt động vì các cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine lan rộng

Quân nhân Ukraine thả máy bay không người lái. Ảnh Reuters

Theo The New Voice of Ukraine, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) đã đưa ra tuyên bố hạn chế bay tại các sân bay ở Astrakhan, Vladikavkaz, Volgograd, Grozny, Kaluga, Saratov và Ulyanovsk.

Các quan chức khu vực đã báo cáo về "các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn" của Ukraine. Thống đốc tỉnh Volgograd Andrey Bocharov xác nhận rằng, một cuộc tấn công đã đánh trúng vào một khu công nghiệp trong khu vực, gây ra hỏa hoạn. Theo kênh Telegram Astra, một máy bay không người lái đã đâm vào một tòa nhà dân cư ở Volgograd. Hiện không có thương vong nào được báo cáo.

Tại tỉnh Kaluga, Thống đốc Vladislav Shapsha cho biết mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi xuống khu công nghiệp thuộc quận Dzerzhinsky, nơi có một nhà máy lọc dầu.

Các vụ nổ cũng được báo cáo tại tỉnh Saratov của Nga vào đêm 14/2. Người đứng đầu khu vực Roman Busargin tuyên bố rằng "các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bị đẩy lùi".

Tạ tỉnh Rostov, quyền Thống đốc Yuriy Slyusar tuyên bố rằng máy bay không người lái đã nhắm vào Rostov-on-Don, cũng như các quận Sholokhovsky và Chortkovsky. Tại Rostov-on-Don, các mảnh vỡ đã rơi xuống một ngôi nhà riêng. May mắn nơi này không có người ở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Người dân ở tỉnh Tula cũng báo cáo về các vụ nổ, kênh Telegram Astra viết.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng hệ thống phòng không của họ đã "bắn hạ" 40 máy bay không người lái trong đêm 14/2 bao gồm 17 chiếc trên không phận tỉnh Volgograd, 12 chiếc trên không phận tỉnh Kaluga, 9 chiếc trên không phận tỉnh Rostov và 2 chiếc trên không phận tỉnh Saratov.

Lực lượng Vũ trang Ukraine gần như hàng ngày đều cố gắng tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào các mục tiêu ở các khu vực biên giới và trung tâm Nga. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Nga đã thành công trong việc đánh chặn các cuộc tấn công này của đối phương, theo Kevesko.