8 cây cảnh "xua đuổi xui xẻo", mang lại bình an, may mắn, bảo vệ gia đình, năm mới nên trồng

Việc trồng hoa, cây cảnh trong nhà không chỉ giúp vun đắp tình cảm mà còn làm đẹp không gian ngôi nhà, thanh lọc không khí..

Người xưa đặc biệt cho rằng có 1 số cây cảnh có ý nghĩa đặc biệt tốt có thể xua đuổi tà ma, tránh xui xẻo và mang lại sự giàu có, thịnh vượng cho gia đình.

Việc trồng những cây cảnh này vào năm mới sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà, giúp gia đình trải qua một năm bình an và may mắn.

Cây cảnh bạch quả không chỉ có thể trồng trước cửa nhà hay trong sân mà còn có thể trồng trong chậu hoa. Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Bạch quả

Cây bạch quả là một loài cây rất cổ thụ và được gọi là "gấu trúc khổng lồ của thế giới thực vật" vì nó xuất hiện từ 345 triệu năm trước.

Hơn nữa, cây bạch quả nở hoa vào ban đêm, vì vậy mọi người cảm thấy nó có một loại sức mạnh huyền bí. Thêm vào đó, cây cảnh này có tuổi thọ dài, tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn. Vì vậy, người xưa cho rằng nó có ý nghĩa "bảo vệ ngôi nhà khỏi tà ma".

Cây cảnh bạch quả không chỉ có thể trồng trước cửa nhà hay trong sân mà còn có thể trồng trong chậu hoa. Sau khi cắt tỉa và uốn nắn, chúng có thể được tạo thành cây cảnh tinh xảo, đặc biệt là khi chúng ra quả, quả treo trên cành, ngụ ý may mắn, phước lành, gia đình đông con nhiều cháu.

Cây cảnh này cũng tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây cảnh: Tử đằng

Từ xa xưa, cây cảnh này đã rất được ưa chuộng vì nó có địa vị tương đối cao vào thời cổ đại, ngụ ý về sự cao quý và may mắn.

Giữ một chậu cây cảnh này trong nhà không chỉ có thể xua đuổi tà ma, nhưng cũng mang lại sự bình an và may mắn. Ngoài ra, tử đằng cũng có thể mang lại sự giàu có và may mắn.

Bởi vì sự tích hoa tử đằng là về một chàng trai xả thân cứu mẹ khỏi quỷ dữ, sau khi chết hóa thành hoa tử đằng, có thể ngăn cản quỷ dữ. Do đó, loài hoa này còn được coi là cây bảo vệ gia đình, có tác dụng xua đuổi tà ma rất hiệu quả.

Cây cảnh này cũng tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Người xưa có câu: "Nhà có hoa tử đằng, gia đình giàu có, thịnh vượng".

Cây cảnh này có thời gian ra hoa kéo dài, có thể lên đến 100 ngày, vì vậy nó còn được gọi là "hoa trăm ngày", đặt ở ban công hoặc phòng khách sẽ mang lại sự thịnh vượng và đặc biệt tốt lành.

Ngoài ra, cây cảnh này còn được cho là mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh: Hoàng dương

Cây hoàng dương được mệnh danh là quý ông trong thế giới cây cảnh vì có mùi thơm rất nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà không hề khó chịu.

Đây cũng là loại gỗ quý rất có giá trị trong việc làm đồ thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng, chuỗi hạt... Hoàng dương có vị trí đặc biệt quan trọng trong phong thủy và được coi là có chức năng giữ nhà, an gia trấn trạch và tăng cường sự giàu có cho gia đình.

Nhờ tính thanh lọc các khí độc, trong phong thủy, hoàng dương có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực và bảo vệ ngôi nhà khỏi những linh hồn ma quỷ. Nó được coi là một lá bùa hộ mệnh mạnh mẽ mang lại hòa bình và may mắn cho gia chủ.

Ngoài ra, cây cảnh này còn được cho là mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia đình. Đặc tính phát triển chậm của nó được hiểu là biểu tượng của sự ổn định và trường tồn nên nó được sử dụng rộng rãi trong bố cục phong thủy, đặc biệt là trong các cơ sở thương mại và sân trong của những ngôi nhà giàu có.

Cây bách long, hình dáng cây giống rồng, không chỉ có thể hấp thụ khí độc trong phòng, mà còn tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Bách

Nhiều người cho rằng cây bách (tùng bách tán, vương tùng) là cây âm, thích hợp trồng ở nghĩa trang nhưng không nên trồng ở khu dân cư. Tuy nhiên, một số cây bách cũng thích hợp để trồng trong nhà như bách vàng, bách diệp, bách mộc, bách long...

Lá của cây bách vàng trông giống như đồng tiền bằng đồng, tượng trưng cho sự giàu có, may mắn, mang lại tiền tài, xua đuổi tà ma và may mắn. Vì vậy, nhiều người coi đây là loại cây phong thủy và đặt trong phòng khách.

Cây bách long, hình dáng cây giống rồng, không chỉ có thể hấp thụ khí độc trong phòng, mà còn tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

Cây đào là loại cây có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ gia đình. Bởi vì cây đào là loại gỗ nam tính, có tác dụng xua đuổi tà ma, mang lại may mắn. Ảnh minh họa Toutiao

5. Cây cảnh: Đào

Cây đào là loại cây có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ gia đình. Bởi vì cây đào là loại gỗ nam tính, có tác dụng xua đuổi tà ma, mang lại may mắn.

Thêm vào đó, khi hoa đào nở, chúng có màu hồng rất đẹp. Trồng một cây đào trong nhà, nơi hoa đào nở rộ, luôn khiến mọi người cảm nhận được không khí mùa xuân nồng nàn.

Ngoài ra còn có những cây đào với những quả đỏ treo trên cành, đặc biệt là những quả có phần đầu màu đỏ, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui và chảy nước miếng. Quả đào rất giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng, đặc biệt bổ dưỡng.

Chính vì những điều trên mà người xưa thường treo ấn đào trước cửa nhà, ngụ ý “miễn dịch với mọi ma quỷ”. Trồng cây cảnh này trước nhà có thể bảo vệ bạn khỏi các loại ma quỷ và xua đuổi tà ma.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý. Ảnh minh họa Toutiao

6. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ có quả giống như lòng bàn tay của Đức Phật, màu vàng và trông đặc biệt linh thiêng, tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe, phước lành, sự giàu có.

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Nhựa cây cảnh này có màu đỏ, giống như máu rồng, có thể xua đuổi tà ma, tai ương, bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai. Ảnh minh họa Toutiao

7. Cây cảnh: Huyết rồng

Huyết rồng (huyết long, phất dụ, đại lộc) là loài cây rất cổ xưa. Cây cảnh này có thể sống đến 1000 tuổi ngoài tự nhiên, do đó nó tượng trưng cho sự trường thọ và sức khỏe.

Nhựa cây cảnh này có màu đỏ, giống như máu rồng, có thể xua đuổi tà ma, tai ương, bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai.

Ngoài ra, cây cảnh huyết rồng có nhiều ý nghĩa như: trường thọ, vào nhà may mắn, thịnh vượng, giàu có, sức khỏe bình an và nhiều phước lành.

Trong phong thủy, cây cảnh này có thể cải thiện vận may và thịnh vượng cho gia đình. Vì vậy, không gì tốt hơn nếu đầu năm mới bạn trồng một chậu huyết rồng trong phòng khách.

Cây huyết rồng còn có thể hấp thụ khí độc hại trong phòng và chuyển hóa thành oxy thông qua quá trình quang hợp.

Đặt cây huyết long trong nhà không chỉ tạo cảnh đẹp mà còn điều chỉnh khí trong nhà, mang lại sức sống cho ngôi nhà, từ đó xua đuổi tà ma, mang lại bình an, may mắn cho gia đình.

Quả bầu có phần trên nhỏ, phần dưới lớn, có tác dụng hấp thụ tà khí, giúp gia đình bình an, cát tường và thịnh vượng hơn. Ảnh minh họa Toutiao

8. Cây cảnh: Bầu

Trong tiếng Hán Việt, quả bầu có cách phát âm gần giống với “phúc lộc” nên người xưa cho rằng, việc trồng hoặc treo bầu trong nhà có ý nghĩa gia tăng tài lộc, phú quý.

Người xưa nói: “Treo bầu ở tiền sảnh sẽ mang lại sự thịnh vượng cho gia đình”. Ngoài ra, người xưa còn có câu: "Bầu đè cửa sổ, tiền lăn ra ngoài", có ngụ ý về việc sinh sôi nảy nở tài lộc nếu như trong nhà có một giàn bầu. Người ta cũng thường dùng quả bầu khô treo ở cửa để làm "linh vật" mang lại sự giàu có.

Quả bầu có phần trên nhỏ, phần dưới lớn, có tác dụng hấp thụ tà khí, giúp gia đình bình an, cát tường và thịnh vượng hơn. Vì vậy, việc trồng một quả bầu trong nhà hoặc treo vật trang trí trên bầu có thể đóng vai trò xua đuổi tà ma, bảo vệ ngôi nhà. Người xưa cho rằng trồng bầu tại nhà có thể giữ an toàn cho gia đình bạn.

Ngoài ra, việc trồng hay treo bầu trong nhà là để thu thập tài lộc và sinh nhiều con cháu; cùng nhau già đi; treo trên xe để cầu phúc lộc, an toàn...

Bạn có thể trồng bầu ở nhà, có thể trồng trong sân hoặc trong chậu hoa. Bạn có thể dựng giá lên và để bầu ra hoa kết trái, gia đình bạn sẽ ngày càng thịnh vượng.