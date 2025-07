9 nhân vật tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Hoa

1. Triệu Cao

Ảnh minh họa.

Triệu Cao là một trong những hoạn quan quyền lực và nham hiểm nhất thời Tần, nổi tiếng với hàng loạt tội lỗi dẫn đến sự suy vong của triều đại. Sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, Triệu Cao giả chiếu chỉ, lập Hồ Hợi làm Tần Nhị Thế thay vì Thái tử Phù Tô. Ông ta còn âm mưu sát hại Phù Tô và tướng quân Mông Điềm để loại bỏ phe trung nghĩa. Khi nắm quyền nhiếp chính, Triệu Cao thao túng triều đình, gieo rắc sợ hãi, vu oan giết hại trung thần, nổi tiếng với vụ “chỉ hươu bảo ngựa” để thử lòng quần thần. Sự tàn bạo và thao túng của ông khiến lòng dân oán thán, triều chính rối ren, góp phần đẩy nhà Tần vào con đường diệt vong chỉ sau hai đời vua. Triệu Cao là biểu tượng của sự tha hóa quyền lực và sự phản bội tối thượng trong lịch sử Trung Hoa.



2. Tần Cối

Bức tượng vợ chồng Tần Cối quỳ gối.

Tần Cối là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử Trung Quốc, bị hậu thế khắc tên là kẻ phản bội. Dưới thời Nam Tống, ông giữ chức Tể tướng và có ảnh hưởng lớn đến triều đình. Khi Nhạc Phi – vị danh tướng kiên trung, liên tiếp lập công lớn trong kháng chiến chống Kim – sắp khôi phục Trung Nguyên, Tần Cối lại âm mưu loại bỏ ông. Với 12 chữ tội mơ hồ “mặc chi hữu” (không có gì cụ thể), Tần Cối vu oan và ép vua Tống Cao Tông xử tử Nhạc Phi trong ngục. Hành động này không chỉ dập tắt hy vọng phục quốc mà còn khiến ông mang tiếng “gian thần bán nước”. Hậu thế căm phẫn dựng tượng Tần Cối quỳ trước mộ Nhạc Phi ở Hàng Châu như một sự phán xét muôn đời dành cho kẻ phản bội tổ quốc và trung nghĩa.

3. Lữ Hậu

Ảnh minh họa.

Lữ Hậu, vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, là một trong những nữ nhân quyền lực và tàn độc nhất lịch sử Trung Hoa. Sau khi Lưu Bang qua đời, bà trở thành Lữ Thái hậu, nắm giữ quyền lực tối cao, thao túng triều đình thay mặt con trai là Hán Huệ Đế. Với tham vọng củng cố quyền lực họ Lữ, bà tàn sát các đối thủ chính trị, đặc biệt là gia tộc Thích phu nhân – sủng phi của Lưu Bang – bị bà hành hạ dã man đến chết. Dưới thời bà, hàng loạt người thân thuộc họ Lữ được đưa vào nắm giữ các chức vụ trọng yếu, tạo ra tình trạng lũng đoạn chính sự. Sự chuyên quyền và tàn độc của Lữ Hậu khiến triều đình bất ổn, dẫn đến cuộc chính biến “tru diệt họ Lữ” sau khi bà qua đời. Lữ Hậu mãi bị lịch sử ghi nhớ như biểu tượng của sự khát vọng quyền lực đi kèm bạo tàn.

4. Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên.

Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, lên ngôi Hoàng đế năm 690, lập nên triều Võ Chu. Bà nổi tiếng với tài năng chính trị, thúc đẩy thi cử, trọng dụng nhân tài, ổn định xã hội và mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, con đường quyền lực của Võ Tắc Thiên cũng nhuốm máu. Để thâu tóm triều chính, bà loại bỏ không thương tiếc các đối thủ, kể cả người thân, và bị cho là đứng sau cái chết bí ẩn của con gái ruột để hãm hại Hoàng hậu Vương. Dưới thời bà, nhiều vụ án oan khuất được dựng lên nhằm triệt hạ phe đối lập. Sự chuyên quyền và sử dụng hình phạt tàn khốc khiến bà bị hậu thế chỉ trích gay gắt. Dù vậy, Võ Tắc Thiên vẫn là một nhân vật đặc biệt, vừa được ngưỡng mộ về tài năng, vừa gây tranh cãi bởi thủ đoạn sắc lạnh trên chính trường.

5. Ngụy Trung Hiền

Ngụy Trung Hiền.

Ngụy Trung Hiền là hoạn quan khét tiếng dưới triều Minh, đặc biệt nổi bật trong thời Minh Hy Tông. Với sự sủng ái của hoàng đế, ông nhanh chóng nắm giữ quyền lực to lớn, thao túng triều đình và đứng đầu Cẩm y vệ – cơ quan mật vụ đáng sợ bậc nhất. Ngụy Trung Hiền đàn áp dã man phe Đông Lâm – những nho sĩ trung trực, khiến hàng trăm người bị lưu đày, tra tấn, thậm chí tử vong. Ông dựng tượng mình khắp nơi, được nịnh thần ca tụng như “cửu thiên tuế”, chỉ sau hoàng đế. Dưới tay Ngụy Trung Hiền, triều Minh rơi vào giai đoạn đen tối, nạn tham nhũng lan rộng, chính sự suy đồi. Sau khi Minh Hy Tông qua đời, ông nhanh chóng bị bắt và tự sát. Ngụy Trung Hiền trở thành biểu tượng cho sự tha hóa quyền lực của hoạn quan trong lịch sử phong kiến Trung Hoa.

6. Lý Liên Anh

Nhân vật Lý Liên Anh.

Lý Liên Anh là hoạn quan nổi tiếng cuối cùng nắm đại quyền dưới triều Thanh, gắn bó mật thiết với Từ Hi Thái hậu. Nhờ sự sủng ái của Từ Hi, ông trở thành nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong cung đình, thao túng cả chính sự lẫn hậu cung. Lý Liên Anh nổi tiếng về sự giàu có, xa hoa, sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều đại thần cũng phải kiêng nể. Tuy nhiên, ông cũng bị lịch sử phê phán là kẻ hủ bại, chuyên lợi dụng quyền thế để trục lợi, tiếp tay cho Từ Hi trong các chính sách bảo thủ, khiến nhà Thanh trì trệ và lún sâu vào khủng hoảng. Dư luận đương thời cho rằng ông góp phần làm suy yếu triều chính, làm giàu trên nỗi khổ của dân. Dù không gây tội ác trực tiếp như các hoạn quan trước, Lý Liên Anh vẫn bị xem là biểu tượng cuối cùng của sự thối nát trong chốn hậu cung phong kiến.

7. Lưu Cẩn

Ảnh minh họa.

Lưu Cẩn là một trong những hoạn quan khét tiếng dưới triều Minh, đặc biệt nổi bật vào thời Minh Vũ Tông. Được hoàng đế sủng ái, ông nhanh chóng leo lên vị trí đứng đầu “Bát hổ” – nhóm hoạn quan quyền lực thao túng triều chính. Lưu Cẩn nổi tiếng với sự tham lam vô độ, vơ vét tài sản từ các địa phương, đẩy dân chúng vào cảnh lầm than. Ông còn dựng nên hệ thống giám sát khắc nghiệt, bắt bớ và tra tấn những ai bị nghi ngờ chống đối. Dưới tay Lưu Cẩn, hàng loạt quan lại trung lương bị xử oan, khiến triều đình rối ren và bất ổn kéo dài. Tuy quyền lực tột đỉnh một thời, nhưng cuối cùng Lưu Cẩn bị lật đổ, xử tử và tài sản bị tịch thu khắp nơi. Tên tuổi ông mãi gắn liền với hình ảnh một hoạn quan tàn bạo và tha hóa trong lịch sử nhà Minh.

8. Đát Kỷ

Ảnh minh họa.

Đát Kỷ, phi tần sủng ái của Trụ Vương nhà Thương, thường bị xem là biểu tượng của sắc đẹp đi kèm tàn ác và truỵ lạc. Theo truyền thuyết và sử sách, sau khi được tiến cung, bà mê hoặc Trụ Vương, khiến ông dần bỏ bê triều chính, chìm đắm trong tửu sắc. Đát Kỷ được cho là người xúi giục nhiều hành vi tàn bạo như bức hại trung thần, lập hình phạt “bào lạc” thiêu sống người, hay xây Lộc Đài xa hoa để hoan lạc. Sự dâm loạn và tàn nhẫn của bà khiến dân chúng oán than, lòng người ly tán. Triều đình nhà Thương suy yếu trầm trọng, tạo điều kiện để Chu Vũ Vương khởi binh lật đổ. Dù còn nhiều tranh cãi về tính xác thực lịch sử, hình ảnh Đát Kỷ trong văn hóa Trung Hoa mãi gắn liền với hình tượng “hồng nhan họa thủy” – người đẹp gây họa cho giang sơn.

9. Tào Tháo

Ảnh minh họa.

Tào Tháo là một trong những nhân vật kiệt xuất thời Tam Quốc, nổi bật với tài cầm quân, mưu lược và khả năng cải cách chính trị. Ông góp phần ổn định phương Bắc, đặt nền móng cho nhà Ngụy sau này. Tuy nhiên, bên cạnh tài năng, Tào Tháo cũng bị đánh giá là "gian hùng" – kẻ vừa có mưu sâu, lại không ngần ngại thủ đoạn. Ông từng thẳng tay giết cả họ của Đổng Thừa vì nghi ngờ phản loạn, tàn sát dân thường ở Từ Châu, và nổi tiếng với câu nói “Thà ta phụ người, chứ đừng để người phụ ta”. Sự đa nghi, tham vọng và cách hành xử đôi khi tàn bạo khiến ông vừa được ngưỡng mộ, vừa bị dè chừng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hình tượng Tào Tháo càng bị tô đậm như một gian hùng điển hình – thông minh, quyết đoán, nhưng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt mục tiêu.