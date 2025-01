Agribank các Chi nhánh khu vực Tây Nam Bộ: Mang tết đến với người nghèo

Tết này có quà, có nhà mới



Ngay tuần đầu năm, ngày 12/1, trong chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm và tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, chiến sĩ vũ trang, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có một cái Tết Ất Tỵ 2025 đầm ấm, đầy đủ hơn.

Ông Lê Viết Quyền (thứ tư, từ trái sang) – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang trao bảng tượng trưng quà Tết cho lãnh đạo huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Tại đây, đoàn thăm, tặng 110 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Dịp này, Agribank Hậu Giang tham gia chương trình tặng quà Tết cho các đối tượng trên. Cụ thể, Agribank Hậu Giang đã trao tặng 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng.

đại diện Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang trao bảng tượng trưng quà Tết 1 tỷ đồng cho đại diện tỉnh Hậu Giang.

Ngày 15/1, Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang trao 700 triệu đồng qua "cầu nối" Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang đến 1.400 hoàn cảnh cơ nhỡ, yếu thế trong dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025. Những phần quà trao tặng là niềm khích lệ, động viên, tiếp thêm nghị lực và niềm vui để mọi nhà, mọi người cùng đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm, sum vầy.

Ông Trương Văn Đoàn (bên trái) - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Tiền Giang trao bảng tượng trưng quà Tết 700 triệu đồng cho đại diện UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang.

Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang. 1.400 phần quà sẽ được phân bổ về tất cả các huyện, thị, thành và cam kết trao tận tay những hoàn cảnh thật sự khó khăn, neo đơn. Những phần quà này không chỉ có giá trị vật chất mà còn góp phần mang đến một mùa Xuân Ất Tỵ ấm áp, thắm đượm tình người, thể hiện được giá trị nhân văn sâu sắc, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Agribank, lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn để cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Agribank Chi nhánh tỉnh Tiền Giang trao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong những ngày đầu năm mới 2025 và những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, với "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương phối hợp với MTTQ và chính quyền địa phương các huyện, thị, thành của tỉnh Tiền Giang bàn giao 39 nhà đại đoàn kết, trong đó Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi căn, cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Những ngôi nhà đảm bảo "3 cứng" vững chãi trước nắng mưa góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nhà. Tết này sẽ có 39 gia đình sum vầy bên mái nhà ấm áp, đầy ắp nghĩa tình người lao động Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

Món quà đầu năm

Chiều ngày 15/1, Agribank Chi nhánh Đông Long An đã tham gia cùng đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Được - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An làm trưởng đoàn đến tặng quà tết cho các các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bến Lức. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Được gửi tới các gia đình lời chúc Tết an lành, đầm ấm và tràn đầy niềm vui đoàn viên. Đồng thời, ông mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Ông Huỳnh Minh Tuấn (thứ 6, bên phải) - Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An, cùng lãnh đạo tỉnh Long An trao quà Tết cho người dân.

Ngày hôm sau, Agribank Chi nhánh Cần Thơ phối hợp với UBMTTQ VN quận Ninh Kiều (Cần Thơ) tổ chức Chương trình an sinh xã hội Chung tay vì người nghèo. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Toàn, PGĐ Phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh Cần Thơ đã trao Bảng tượng trưng 400 phần quà Tết, tổng trị giá 200 triệu đồng cho UBMTTQ VN quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Agribank luôn quan tâm đặc biệt công tác ASXH.

Ông Nguyễn Thanh Toàn (bên phải) – Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh Cần Thơ trao bảng tượng trưng 400 phần quà cho địa phương.

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Thanh Toàn, PGĐ Phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh Cần Thơ gửi lời chúc mừng năm mới, hy vọng những phần quà nghĩa tình này sẽ giúp bà con có cái Tết đầm ấm hơn. Ông Lê Văn Đầy, Chủ tịch UBMTTQ VN quận Ninh Kiều (Cần Thơ) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Agribank Chi nhánh Cần Thơ vì nhiều năm liền luôn đồng hành với địa phương- nhất là trong dịp Xuân về Tết đến.

Bà Trần Thị Diên (bên trái) - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Cần Thơ II trao quà Tết tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Theo Agribank Chi nhánh Cần Thơ II, nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Agribank chung tay vì người nghèo, từ ngày 19/1-22/1, Chi nhánh đã trao tặng tổng cộng 800 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, với tổng giá trị là 400 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường thuộc quận Ninh Kiều và 4 huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An trao bảng tượng trưng quà Tết và quà cho các hộ gia đình.

Ngày 19/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình "Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng" năm 2025 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 -2030. Đến dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười; đặc biệt là sự có mặt của hơn 850 công nhân lao động.

Tại sự kiện, Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã ủng hộ 400 triệu đồng cùng LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình An sinh xã hội năm 2025 gồm: 300 triệu đồng xây dựng 5 căn nhà mái ấm Công đoàn (60 triệu/căn) và 100 triệu đồng thực hiện chương trình Agribank chung tay vì người nghèo Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng (bên phải) – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng quà Tết cho địa phương.

Ngày 21/1, tại UBMTTQVN tỉnh An Giang, đại diện Chi nhánh, ông Trần Văn Soul – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang đã trao bảng tượng trưng tài trợ chương trình an sinh xã hội "Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách", với tổng số tiền 700 triệu đồng, để tặng 1.400 phần quà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.



Ông Vương Hảo Hớn (thứ 8, từ bên phải), Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang trao quà Tết cho người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang.

Những món quà đầu năm, những căn nhà khang trang được bàn giao giúp người dân có thêm niềm vui những ngày năm hết, tết đến…