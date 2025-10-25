Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo
Ngày 25/10- VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi. Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.