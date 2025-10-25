Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?

Ông Tengku Abdul Rahman thừa nhận, chính ông là người đã đệ trình danh sách 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano lên FAM để xem xét triệu tập cho đội tuyển quốc gia.

Ông Tengku Abdul Rahman cho biết, ông chỉ đóng vai trò giới thiệu sau khi được một số người đại diện cầu thủ liên hệ và đề nghị hỗ trợ quá trình nhập tịch. “Tôi đã chuyển hồ sơ của họ lên FAM để liên đoàn đánh giá chi tiết xem các cầu thủ này có đủ điều kiện thi đấu với tư cách người mang dòng máu Malaysia hay không. Phần còn lại hoàn toàn thuộc thẩm quyền của FAM và đại diện cầu thủ”, ông Rahman nói.

ĐT Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ không đúng quy định ở trận đấu với ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại khiến cả bóng đá Malaysia rúng động. 7 cầu thủ nói trên đã ra sân trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Và theo kết quả điều tra của FIFA, hồ sơ đăng ký thi đấu của họ bị làm giả. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc Malaysia đều được chỉnh sửa hoặc làm sai lệch thông tin.

FIFA khẳng định đã có trong tay bản khai sinh gốc của những người liên quan, qua đó chứng minh rằng họ không hề có dòng máu Malaysia như FAM đã báo cáo. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã quyết định phạt FAM 350.000 CHF, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và cấm thi đấu 12 tháng.

Trước đó, trong thông báo gửi tới các liên đoàn thành viên, FIFA nhấn mạnh rằng mọi trường hợp giả mạo hoặc gian lận hồ sơ quốc tịch để thi đấu quốc tế sẽ bị xử lý nghiêm. Cơ quan này cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Giới chuyên môn nhận định, đây là một trong những scandal lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia, không chỉ bởi mức độ vi phạm mà còn bởi mạng lưới môi giới cầu thủ nhập tịch được hé lộ. Một số người đại diện và cá nhân liên quan bị nghi ngờ làm giả tài liệu quốc tịch có thể bị cấm tham gia bóng đá vĩnh viễn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được FAM kháng cáo, song quá trình điều tra có thể sẽ còn mở rộng. Nhiều nhà môi giới được cho là đã tiếp cận các liên đoàn bóng đá, tự giới thiệu thân chủ của mình “có dòng máu địa phương” và sẵn sàng hỗ trợ “hoàn thiện giấy tờ nhanh chóng”.

Từ một vụ “giới thiệu giúp” tưởng chừng vô hại, bóng đá Malaysia đang đối diện với một bài học cay đắng - khi cánh cửa nhập tịch mở quá rộng, và niềm tin bị đánh đổi bằng những tờ giấy giả mạo.