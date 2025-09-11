Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 11/09/2025 10:30 GMT+7

Bà chủ Nha khoa Tuyết Chinh khai gì tại cơ quan điều tra, sau khi bị tạm giữ hình sự?

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 11/09/2025 10:30 GMT+7
Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh, vừa bị Công an TP.HCM tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan điều tra, bà Chinh đã khai nhận toàn bộ hành vi hành hung khách hàng N.T.T.T
Ngày 11/9, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi), chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh, bị Công an TP.HCM tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, bà Chinh đã khai nhận toàn bộ hành vi hành hung khách hàng N.T.T.T (31 tuổi, quê Đắk Lắk).

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh, bị Công an TP.HCM tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh CACC

Bà Chinh cho biết, chị T nhiều lần đến phòng khám để phản ứng về chất lượng dịch vụ, gây ồn ào và làm ảnh hưởng đến uy tín của phòng khám. Vì vậy, bà đã tìm cách xua đuổi. Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, bà đã tấn công, dùng thanh sắt đe dọa, làm hỏng điện thoại và mắt kính của chị T.

Theo xác minh của công an, mâu thuẫn giữa hai bên bắt đầu từ năm 2021, khi chị T đến nha khoa Tuyết Chinh để niềng răng. Sau gần hai năm, chị T phát hiện răng bị nghiêng và liên hệ với phòng khám. Ban đầu, bà Chinh trấn an, nhưng tình trạng răng của chị T ngày càng xấu đi.

Sau đó, chị T đi khám ở một phòng khám khác và được thông báo xương răng đã bị hư hại. Dù đã quay lại nha khoa Tuyết Chinh để tháo niềng, nhưng tình trạng răng vẫn không cải thiện.

Chị T nhiều lần muốn gặp trực tiếp bà Chinh để giải quyết, nhưng bà chỉ trả lời tin nhắn một cách hời hợt và không đưa ra phương án cụ thể.

Cuối cùng, phía phòng khám đề nghị giải pháp cắt nướu và tẩy trắng răng miễn phí, nhưng chị T vẫn muốn gặp bà Chinh để thống nhất phương án xử lý triệt để. Tuy nhiên, phòng khám yêu cầu chị T phải thanh toán đầy đủ chi phí trước khi tiếp tục trao đổi.

Chiều 3/9, chị T cùng bạn đến phòng khám chờ gặp bà Chinh. Khi hai bên gặp nhau, lời qua tiếng lại đã xảy ra. Bà Chinh liên tục vu cáo chị T lừa đảo, sau đó chửi bới và tấn công chị, đúng như những gì đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại.

Công an đang trưng cầu giám định thương tích của chị T và thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

