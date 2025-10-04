'Bà có 6 phút để chấp nhận' - Bộ trưởng Mỹ quát Thủ tướng Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và bà Yulia Svyrydenko khi còn là Bộ trưởng Kinh tế. Ảnh: Strana.

“Theo bài báo, vào cuối tháng Hai, trong một cuộc gọi video, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã quát bà Svyrydenko rằng bà chỉ có 6 phút để chấp nhận thỏa thuận, nếu không cuộc đàm phán sẽ bị chấm dứt” - tờ báo viết.

Svyrydenko, người trở thành Thủ tướng Ukraine năm tháng sau cuộc trò chuyện này, phủ nhận thông tin từ các nguồn của NYT. Bà cho rằng kết quả của các cuộc đàm phán — nhờ đó Ukraine và Mỹ cuối cùng đã đạt được thỏa thuận — là “thành quả của mối quan hệ công tác tin cậy” giữa bà và Scott Bessent.

Đáng chú ý, nội dung và điều khoản cụ thể của thỏa thuận này vẫn chưa được công khai. Phần cốt lõi của nó bị giữ bí mật, và chính phủ Ukraine từ chối tiết lộ.

Được biết, vào mùa xuân, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn thỏa thuận về khai thác tài nguyên với Washington, theo đó quyền kiểm soát của Mỹ đối với việc khai thác các mỏ khoáng sản mới của Ukraine gần như là tuyệt đối.

Quỹ được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận tài nguyên giữa Mỹ và Ukraine do đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu.

Khi việc viện trợ tài chính trực tiếp của Mỹ hiện không còn được đặt lên bàn, Kiev đang nỗ lực thuyết phục ông Trump rằng Ukraine không phải là “trường hợp từ thiện” mà là một nơi có thể làm ăn sinh lợi - ngay cả trong chiến tranh.

Được Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm vào giữa tháng Bảy, bà Svyrydenko, 39 tuổi, dường như được “thiết kế riêng” cho nhiệm vụ đó.

Suốt sự nghiệp của mình, bà đã làm việc trong khu vực tư nhân hoặc phụ trách các vấn đề kinh tế cho chính quyền địa phương và trung ương.

Khi còn là Bộ trưởng Kinh tế, bà đã đàm phán một thỏa thuận tài nguyên khoáng sản có tầm quan trọng lớn với chính quyền Trump - thỏa thuận đã trở thành nền tảng cho mối quan hệ hợp tác mới, định hướng kinh doanh giữa Kiev và Washington.

“Việc bổ nhiệm bà ấy là một thông điệp từ Ukraine gửi đến Mỹ - gửi đến ông Trump” - nhà phân tích chính trị tại Kiev Mykola Davydiuk nhận định.