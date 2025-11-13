Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Chiều nay (13/11), tại kỳ họp thứ 27 – kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND TP, đồng thời khẳng định đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trong bối cảnh Thủ đô đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng theo định hướng của Đảng và xu thế hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP Hà Nội. Ảnh Viết Thành -Báo Hà Nội mới

“Chúng tôi xin hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của Thủ đô lên trên hết. Chúng tôi cam kết cùng tập thể HĐND, UBND TP, các cấp, ngành triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là 5 quan điểm phát triển, 43 chỉ tiêu, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII”, bà Hà nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định: Sẽ kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, “đem hết tâm sức cùng các vị đại biểu HĐND TP phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô”.

Bà Hà cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và sự đồng hành của các đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân Thủ đô để hoạt động của HĐND ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, sinh ngày 1/5/1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội, trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.



Tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Tây (cũ) và Sở Tài chính Hà Nội; Bí thư huyện Thanh Oai (cũ), Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.



Ngày 16/10/2025, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.



Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII vừa qua, ông Tuấn (59 tuổi) không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá mới.

Trước đó, vào chiều 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.



Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất biểu quyết đề đề nghị HĐND miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.



Đồng thời giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.



