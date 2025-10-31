Bắc Ninh: 387.000 hội viên nông dân hướng tới mục tiêu "Nông dân chuyên nghiệp"

Chuyển động Sài Gòn

Chuyển động Sài Gòn

Những năm tháng đồng hành cùng Chương trình nông thôn mới tại TP.HCM, điều đọng lại không chỉ là sự đồng tâm, cộng lực của cả hệ thống chính trị và người dân mà còn là vai trò to lớn của những làng nghề truyền thống và hiện đại trong việc xây dựng nên những vùng quê đáng sống.