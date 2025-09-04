Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025-2026 của lãnh đạo xã hay nhất

Thưa các các vị đại biểu, thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh yêu quý!

Lời đầu tiên thay mặt cho Đảng uỷ, HĐND, UBND và UB MTTQ xã…….., tôi xin chúc các quý vị đại biểu về dự buổi lễ khai giảng năm học mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, đạt được nhiều thành công trong năm học mới.



Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước đón chào năm học mới, hôm nay trường………….. long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2025– 2026. Tôi rất vinh dự được về dự lễ khai giảng với thầy và trò của nhà trường trong buổi lễ hôm nay.



Tôi rất phấn khởi vì những thành tích đạt được mà tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa qua. Trường …………….. là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, có Chi bộ vững mạnh, các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn hoạt động tích cực. Là một đơn vị có nhiều chuyển biến về đổi mới phương pháp dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được duy trì thường xuyên và đạt kết quả tốt.



Giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân. Nhân ngày khai giảng năm học mới, tôi thay mặt cấp uỷ Đảng, chính quyền xã…… thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quan tâm đầy đủ hơn, tạo điều kiện tốt nhất, ưu tiên phát triển cho sự nghiệp giáo dục. Từ đó có chủ trương, chỉ đạo sát sao, cụ thể, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác giáo dục ở địa phương. Các ban ngành, đoàn thể, các Chi bộ và các ấp cần chủ động tăng cường sự phối hợp, ủng hộ ngành giáo dục, đưa công tác xã hội hoá giáo dục đi vào chiều sâu, quan tâm hơn đến đời sống các thầy cô giáo, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trên đà thắng lợi năm học 2024-2025, trước thềm năm học mới, với khí thế thi đua mới, tin tưởng rằng thầy trò của trường sẽ giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm học 2025- 2026 và những năm tiếp theo.

Một lần nữa, trong niềm vui hân hoan ngày khai trường, thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam xã…….và cá nhân, kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh sức khoẻ, hạnh phúc và tiến bộ!

