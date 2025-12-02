Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:11 GMT+7

Bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Minh Anh Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:11 GMT+7
Bão mặt trời – hiện tượng thiên văn tưởng chừng xa xôi nhưng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới khoa học bởi sức mạnh khổng lồ và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Trái Đất. Vậy bão mặt trời là gì và có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?
Bão mặt trời là gì?

Bão mặt trời là một hiện tượng thiên nhiên xảy ra khi mặt trời giải phóng một lượng lớn năng lượng, vật chất và hạt mang điện dưới dạng tia lửa mặt trời (solar flares), phun trào vật chất vành nhật hoa (CME) và gió mặt trời. Khi những dòng hạt này va chạm với từ trường của trái đất, chúng gây ra các hiện tượng như bão từ (bão địa từ), cực quang và có thể làm gián đoạn các hệ thống công nghệ như liên lạc vô tuyến, GPS, và lưới điện.

Bão mặt trời có nhiều cấp độ, từ cấp độ thấp đến cấp độ cực đại. Ở cấp độ thấp, nó có tạo ra các cực quang ở gần các vùng cực. Tuy nhiên ở cấp độ cực đại, nó có thể gây ra mất điện trên diện rộng và mất khả năng định hướng; có thể xuất hiện cực quang ở xa các cực.

Hình ảnh bão mặt trời (minh hoạ).

Cụ thể mức ảnh hưởng của các cấp bão mặt trời:

Bão mặt trời cấp thấp: Gây nhiễu nhẹ cho sóng radio và tín hiệu GPS.

Bão mặt trời cấp trung: Có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện và gây ra hiện tượng cực quang.

Bão mặt trời cấp cao: Gây hỏng hóc thiết bị điện tử, vệ tinh, và nguy cơ mất điện diện rộng.

Bão mặt trời cực đại: Cực kỳ nguy hiểm, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ thống điện và viễn thông toàn cầu.

Bão mặt trời có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không?

Bão mặt trời có gây nguy hiểm đến sức khoẻ con người không là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo các mức ảnh hưởng của bão mặt trời nêu trên, chúng không gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe con người nhờ lớp bảo vệ tự nhiên của trái đất. Tuy nhiên, các cơn bão mạnh có thể gây ảnh hưởng gián tiếp đến một số người, đặc biệt là người có bệnh tim mạch và thần kinh, bằng cách gây ra các triệu chứng như rối loạn giấc ngủ, nhịp tim, huyết áp và các vấn đề sức khỏe khác.

Trước đó, một chuyên gia thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) đã từng  khuyến cáo: "Nếu hoạt động của mặt trời diễn ra mạnh mẽ thì hoạt động địa từ cũng mạnh mẽ. Do hoạt động địa từ mạnh, chúng tôi đã quan sát thấy sự biến đổi về nhịp tim, giảm chức năng nhận thức, tăng huyết áp và gây ra những vấn đề không tốt cho sức khỏe phụ nữ mang thai".

Bao giờ có bão mặt trời?

Mới đây, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của của Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) cảnh báo về loạt các cơn bão mặt trời và các vụ phun trào nhật hoa (CME) đang hướng về phía trái đất.

Trong thông báo phát đi, cơ quan này cho biết sớm ngày 11/11, mặt trời đã giải phóng một cơn bão địa từ được NOAA báo cáo là một trong những cơn bùng phát mạnh nhất trong chu kỳ mặt trời hiện tại. Ngay sau đó, mặt trời đã giải phóng CME liên quan đến cơn bùng phát này hướng về trái đất.

Bão mặt trời lớn nhất lịch sử: Ngày 1-9-1859, nhà thiên văn học người Anh Richard Carrington quan sát thấy một vụ nổ ánh sáng trắng từ một vết đen mặt trời khổng lồ có kích thước tương đương sao Mộc. Đây là cơn bão Mặt trời lớn nhất lịch sử loài người, gây bão địa từ ảnh hưởng trong gần một tuần trên Trái đất.

Viện Địa vật lý Ứng dụng Nga cũng vừa phát đi thông báo ngày 1/12 về một chuỗi hiện tượng thiên văn đáng chú ý. Theo dữ liệu quan trắc, mặt trời đã hoạt động mạnh bất thường khi liên tục tạo ra 5 đợt phun trào năng lượng mạnh mẽ.

Đáng chú ý, tất cả các vụ nổ dồn dập này đều xuất phát từ đúng một vị trí duy nhất trên bề mặt ngôi sao này, khu vực được định danh là vùng 4294. Vụ nổ mạnh nhất được ghi nhận vào khoảng 1h sáng và đã đạt đến cấp độ mạnh và suýt soát chạm đến cấp cực đại. Chỉ trong vòng 24 giờ, mặt trời liên tục giải phóng các luồng năng lượng mạnh mẽ vào không gian, với các đợt diễn ra nối tiếp nhau vào sáng sớm, chiều và tối, trong đó đợt cuối ngày kéo dài tới gần 1 tiếng đồng hồ.

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Trao đổi với PV Dân Việt, người dân ở Bắc Ninh chia sẻ, để phục vụ dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, ai nấy đều đồng tình, ủng hộ. Một số người có chút băn khoăn, trăn trở mong giữ được đình cổ gắn với truyền thống lịch sử, văn hoá nơi đây.

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Xã hội
Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Toán 2025 sinh năm 1991, có bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở Pháp

Xã hội
Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Toán 2025 sinh năm 1991, có bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở Pháp

Người đàn ông vô gia cư giả làm người giàu, thuê phụ nữ bầu bạn, sống cuộc sống xa hoa

Xã hội
Người đàn ông vô gia cư giả làm người giàu, thuê phụ nữ bầu bạn, sống cuộc sống xa hoa

Nghệ An: Ngày đầu tiên của giáo viên, học sinh tại ngôi trường hàng chục tỷ đồng từng bị bỏ hoang

Xã hội
Nghệ An: Ngày đầu tiên của giáo viên, học sinh tại ngôi trường hàng chục tỷ đồng từng bị bỏ hoang

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc
Thể thao

Bi hài SEA Games 33: Bị nợ lương, VĐV Thái Lan vừa tập vừa khóc

Thể thao

Thể thao Thái Lan vừa vướng vào sự cố nợ lương vận động viên nhiều tháng liên tục trước khi SEA Games 33 diễn ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ diễu binh, kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Thế giới

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại quảng trường ThatLuang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc
Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng Lai Châu - Điểm đến trải nghiệm văn hoá dân tộc đặc sắc

Lai Châu Ngày Mới

Chợ phiên San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu là chợ truyền thống đặc sắc, lưu giữ được những nét văn hoá của các dân tộc vùng cao Tây Bắc đã trở thành điểm hẹn của người dân địa phương và đông đảo du khách gần xa.

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy
Pháp luật

Cựu Đội trưởng cảnh sát ở Hà Nội cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy

Pháp luật

Theo viện kiểm sát, nhóm cựu công an ở Hà Nội phát hiện việc tổ chức sử dụng trái phép ma túy nhưng lại liên hệ với người nhà của các đối tượng rồi nhận tiền, không xử lý và khi bị cấp trên yêu cầu báo cáo, họ còn lập hồ sơ khống, làm sai lệch vụ án.

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề xuất hàng loạt giải pháp mạnh để giảm khiếu kiện

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rà soát toàn diện công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhận diện nhiều bất cập và đưa ra loạt giải pháp mạnh nhằm nâng cao an toàn, minh bạch và hiệu quả vận hành cho hàng triệu cư dân.

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc
Thế giới

Châu Âu có nguy cơ bị bỏ lại phía sau vì cú bắt tay của Nga và Trung Quốc

Thế giới

Tuyến đường biển phía Bắc đang trở thành một yếu tố quan trọng trong những thay đổi về logistics toàn cầu. Nga đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của tuyến đường này, cùng với Trung Quốc, trong khi châu Âu vẫn ở vị trí ngoại vi, theo tờ Berliner Zeitung.

Xác minh vụ 'tố' nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai
Pháp luật

Xác minh vụ "tố" nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay tại trường học ở Gia Lai

Pháp luật

Ngày 2/12, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị nhóm bạn đánh hội đồng, ngay trong trường lan truyền trên mạng xã hội.

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước
Tin tức

Không thể đội lốt tự do ngôn luận để chống phá đất nước

Tin tức

Sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối đã lập tức lan truyền các luận điệu xuyên tạc, cho rằng đây là hành động “hạn chế tự do ngôn luận”, “cản trở những người phản biện xã hội”...

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam
Kinh tế

Bộ KH&CN thông tin về tiến độ cấp phép Internet vệ tinh Starlink và Amazon tại Việt Nam

Kinh tế

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), hiện Starlink đang ở gần bước cuối cùng của việc được cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm
Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: 5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nguy hiểm

Xã hội

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) xảy ra nhiều lần có thể là tín hiệu sớm liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở thận. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại
Kinh tế

Từ ngày 19/12, sân bay Vinh hoạt động trở lại

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sân bay Vinh sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/12, sau gần nửa năm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp đường băng, nhà ga, sân đỗ.

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Nhà nông

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Nhà nông

JAMITECH-VNUA là một trong những công ty áp dung mô hình Spin-off do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh sáng lập, với mục đích đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án
Chuyển động Sài Gòn

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh.

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi 'tẩy chay' vì nhãn mác 'xúc phạm' phụ nữ
Xã hội

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi "tẩy chay" vì nhãn mác "xúc phạm" phụ nữ

Xã hội

Một thương hiệu thời trang nam ở Trung Quốc gặp rắc rối sau khi bị tố phân biệt đối xử với phụ nữ qua một nhãn hướng dẫn giặt trên sản phẩm.

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất với thành phần hơn 180 thành viên, nhằm bảo đảm quy trình xây dựng bảng giá đất mới đúng luật, khách quan và sát thực tiễn.

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Vào tiệm vàng Kim Yến, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Huy vờ mua 2 dây lắc vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 lượng rồi giật, tháo chạy.

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn
Nhà nông

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn

Nhà nông

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 30/9/2025 tổng nguồn vốn giải ngân là 175.066/555.629 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 152.938 triệu đồng và vốn sự nghiệp 22.128 triệu đồng và phấn đấu cuối năm nay giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Châu Âu hiện đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga và vấn đề trong giai đoạn tiếp theo sẽ là liệu có thể bảo vệ châu lục khỏi bị hủy diệt hay không - Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary Péter Szijjártó tuyên bố.

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho
Thể thao

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho

Thể thao

Nguyễn Văn Dương tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp U17 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0 để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Ở pha kiến tạo, tài năng trẻ này đã tái hiện “skill” thiên tài của huyền thoại Ronaldinho...

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân
Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân

Chuyển động Sài Gòn

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ quầy pha chế, khiến hàng chục khách và nhân viên trong quán cà phê tại phường Bình Tân, TP.HCM phải bỏ chạy tán loạn ra ngoài, may mắn không có thương vong về người.

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng
Xã hội

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

Xã hội

Sáng 2/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòn Đất đang điều tra vụ việc một học sinh nam bị nhóm bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng, xảy ra tại Trường THPT Hòn Đất.

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối

Nhà đất

Trên khu đất 400 m2, ngôi nhà 3 tầng dành cho hai thế hệ được hoàn thiện với ngân sách khoảng 13 tỷ đồng, mang phong cách tối giản - sáng thoáng, tối ưu diện tích và tạo không gian sống gắn kết trong khối kiến trúc hiện đại.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị cần thực hiện miễn viện phí sớm, đặc biệt cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?
Văn hóa - Giải trí

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với rapper Suboi ra mắt video âm nhạc (MV) “Never Before” .

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới
Gia đình

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới

Gia đình

Trong 7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm nhưng khôn ngoan sẽ biết tận dụng khả năng quan sát và thấu hiểu để kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau.

Hành khách qua sân bay tăng cao, Cục Hàng không dự báo 'nóng'
Kinh tế

Hành khách qua sân bay tăng cao, Cục Hàng không dự báo "nóng"

Kinh tế

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, trong giai đoạn 11 tháng năm 2025, hành khách qua các sân bay tăng trưởng mạnh mẽ, không để xảy ra tai nạn hàng không, công tác giám sát an toàn được duy trì liên tục.

Trước thềm lên sàn HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát có gì?
Kinh tế

Trước thềm lên sàn HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát có gì?

Kinh tế

Từ một 'mảng màu' mới trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hòa Phát, sau 10 năm, nông nghiệp là ngành nghề có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép.

Đại biểu Quốc hội lo ngại thiếu hụt nam giới độ tuổi 'trung thọ', phụ nữ cô đơn ở tuổi xế chiều
Tin tức

Đại biểu Quốc hội lo ngại thiếu hụt nam giới độ tuổi "trung thọ", phụ nữ cô đơn ở tuổi xế chiều

Tin tức

Phân tích thực trạng nam giới thường lơ là chăm sóc bản thân và kìm nén cảm xúc dẫn đến tuổi thọ trung bình thấp hơn nữ giới khoảng 5 năm, đại biểu Tô Ái Vang cảnh báo nếu không có chiến lược can thiệp y tế chuyên biệt, xã hội sẽ thiếu hụt trụ cột ở độ tuổi "trung thọ", dẫn tới sự mất cân bằng giới và cảnh cô đơn của phụ nữ tuổi xế chiều.

Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ” hé lộ phim mới lấy cảm hứng từ những “khúc cua” bẻ lái cuộc đời
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ” hé lộ phim mới lấy cảm hứng từ những “khúc cua” bẻ lái cuộc đời

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn đã chia sẻ về áp lực vượt qua thành công cũ và lý do chọn định dạng web series ngắn 5 phút với bộ phim mới.

Nga không còn lựa chọn nào khác
Thế giới

Nga không còn lựa chọn nào khác

Thế giới

Châu Âu đã thừa nhận họ không có tiền cho Ukraine và sẽ không bao giờ có, tạp chí Poitico của châu Âu đã công khai khuyên Kiev nên nhượng bộ: "Đây (kế hoạch hoà bình của Mỹ) là điều tốt nhất mà Ukraine có thể hy vọng".

