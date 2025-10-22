Bão số 12 áp sát, Đà Nẵng huy động hàng trăm ca nô, xe đặc chủng túc trực khắp điểm xung yếu

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fangshen), ngày 22/10, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 12 và mưa lớn do bão gây ra, đồng thời toàn bộ lực lượng vũ trang thành phố được huy động trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống thiên tai.

Theo quyết định, Ban chỉ huy tiền phương của Đà Nẵng gồm 3 cơ sở làm việc: Cơ sở 1 đặt tại Trung tâm Hành chính TP, do ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban; Cơ sở 2 đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc (cũ), xã Đại Lộc, do ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban; Cơ sở 3 đặt tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch (số 60 Hùng Vương), do ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban.

Ban CHQS phường Hải Châu, TP Đà Nẵng khoanh vùng khu vực ngập. Ảnh: H.C

Ban chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối và tổ chức công tác phòng, chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do bão và mưa lớn gây ra trên toàn địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các sở, ngành liên quan nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đến 11 giờ ngày 22/10, bão số 12 đang ở cách Đà Nẵng khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Trước tình hình đó, toàn bộ lực lượng vũ trang thành phố đã trực 100% quân số, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân di dời, cứu hộ – cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp. Ảnh: B.L

Bộ CHQS thành phố đã ban hành 3 công điện khẩn, triển khai phương án “4 tại chỗ”, bố trí hang nghìn cán bộ, chiến sĩ và dân quân cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, xuồng máy, xe đặc chủng túc trực tại các khu vực trọng điểm. Đến nay, 4.049/4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn, không còn phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Đà Nẵng huy động lưc lượng túc trực khắp điểm xung yếu trước giờ bão đổ bộ. Ảnh: B.L

Ngoài ra, các đơn vị quân đội và biên phòng đã chủ động phối hợp cấp phát hơn 1.000 áo phao cho người dân vùng ngập lụt, chuẩn bị flycam tải trọng lớn để thả hàng cứu trợ khi cần thiết, đồng thời giúp di dời 17 hộ dân (73 nhân khẩu) khỏi khu vực sạt lở tại làng Kon Pin (xã Trà Linh) và hỗ trợ hàng trăm hộ dân khu vực thấp trũng di chuyển tài sản lên cao.

Từ 17 giờ 30 ngày 22/10, Ban chỉ huy tiền phương của thành phố chính thức vào vị trí trực chiến, theo dõi sát diễn biến bão số 12, sẵn sàng huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.