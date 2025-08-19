Bảo vệ “bảo vật quốc gia” sâm Ngọc Linh, Đà Nẵng mạnh tay với sâm giả

Ngày 19/8, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến của người dân về tình trạng sâm Ngọc Linh giả, dược liệu giả xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường.

Theo phản ánh của người dân, việc buôn bán, trà trộn dược liệu khác để mạo danh sâm Ngọc Linh diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và giá trị của loại dược liệu quý, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời gây khó khăn cho người dân trong phát triển kinh tế từ cây dược liệu đặc hữu này.

"Thành phố cần có giải pháp quyết liệt hơn nhằm bảo vệ và nâng tầm thương hiệu sâm Ngọc Linh – vốn được công nhận là “bảo vật quốc gia”", người dân kiến nghị.

Phản hồi kiến nghị trên, Sở Công Thương cho biết, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng, đã xác định việc bảo vệ và phát triển sâm Ngọc Linh là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện địa bàn trồng sâm tập trung tại 5 xã: Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh và Trà Leng.

Sâm Ngọc Linh hiện đang được trổng tập trung

Để ngăn chặn tình trạng sâm giả, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và cấp nhãn hiệu tập thể cho tổ chức, cá nhân sản xuất; ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng IoT và Blockchain để số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng từ trồng, thu hoạch, chế biến, vận chuyển đến tay người tiêu dùng, đồng thời cấp tem điện tử để kiểm soát nguồn gốc, chống hàng giả; tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh định kỳ hàng tháng từ ngày 1 – 3, tại đây tất cả sản phẩm bày bán đều được cơ quan chức năng thẩm định trước khi đưa ra thị trường; vận hành sàn thương mại điện tử phienchosam.quangnam.gov.vn để quảng bá, giới thiệu sản phẩm chính gốc, minh bạch nguồn gốc và giá cả.



TP Đà Nẵng xác định việc bảo vệ và phát triển Sâm Ngọc Linh là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: D.B

Cạnh đó, các đơn vị chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh sâm giả, cây giống không rõ nguồn gốc; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc tiêu thụ sâm giả. Đáng chú ý, đến nay chưa phát hiện trường hợp vi phạm trực tiếp liên quan đến sâm củ và các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh chính gốc.

Theo Sở Công Thương, trong thời gian tới, UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán sâm giả; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hoạt động sản xuất, cung ứng giống để ngăn chặn cây giống không rõ nguồn gốc; yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiêu dùng văn minh, kịp thời tố giác các hành vi gian lận thương mại. Đồng thời đề nghị các địa phương có vùng sâm tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận.

UBND TP Đà Nẵng cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững thương hiệu Quốc gia “ssâm Ngọc Linh”, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội địa phương và giữ gìn uy tín của loại dược liệu quý trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.