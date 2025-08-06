Đôi điều cần biết về "lá chắn thép" trị giá 900.000 euro mà Hà Nội FC vừa chiêu mộ
Quốc bảo Sâm Ngọc Linh còn được mệnh danh là báu vật của đại ngàn chỉ có duy nhất ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (trước thời điểm sáp nhập 2 tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum).
Ngọc Linh là giống sâm giá trị cao nên người trồng sâm những ngày Tết Nguyên đán luôn phải túc trực bảo vệ.
Họ cũng không quên canh me trước loài chuột "quý tộc"-chuột sâm, loài động vật hoang dã thuộc bộ gặm nhấm chuyên “ăn trộm” sâm Ngọc Linh.
Vì chuyên ăn sâm quý là hạt sâm Ngọc Linh, củ sâm Ngọc Linh nên người dân gọi loài chuột núi Ngọc Linh là chuột “quý tộc”.
Do quá quen với loài chuột này, người đồng bào Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã chế tạo các loại bẫy để bắt chuột.
Các loại bẫy chuột thường dùng như bẫy ống để bắt chuột nhỏ chuyên ăn mầm non cây sâm Ngọc Linh.
Loài chuột xám và chuột lông đỏ chuyên trèo lên ngọn để ăn hoa sâm, hạt sâm thì dùng bẫy kẹp.
Chuột sâm-chuột "quý tộc" sau khi bẫy được, người dân mang về hun khói trên gác bếp cho khô dần.
Chuột "quý tộc"-chuột sâm đã trở thành món đặc sản hiếm có khó tìm và chỉ dùng chế biến thành món ăn khi vào các dịp lễ lớn hoặc dùng đãi khách quý.
Những hình ảnh về chuột "quý tộc" ngày Tết của đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở vùng trồng sâm Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum).
Loài chuột thường cắn phá Sâm Ngọc Linh ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, bao gồm mấy loại chuột như chuột nhỏ, chuột xám, chuột lông đỏ.
Thành quả thu được sau khi đặt bẫy bắt chuột sâm-chuột "quý tộc" ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Chuột "quý tộc"-chuột sâm đem về được hun khói, treo gác bếp để bà con dân tộc Xơ Đăng ở vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum đãi khách dịp lễ lớn hoặc có khách quý.
Công nhân ở trong các lán trại trên núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum để bảo vệ sâm Ngọc Linh.
Cách người dân vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum bảo vệ hạt sâm Ngọc Linh trước bọn chuột "quý tộc"-chuột sâm.
Sâm Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum còn được gọi là "quốc bảo", là loài sâm có giá trị kinh tế cao. Cây sâm Ngọc Linh bán được tất cả các bộ phận, từ thân, lá, rễ, củ, hạt...
