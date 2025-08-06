Từ nghị trường bản lĩnh đến sứ mệnh 'siêu đô thị' của Hải Phòng, sau sáp nhập, hợp nhất thành công

Quốc bảo Sâm Ngọc Linh còn được mệnh danh là báu vật của đại ngàn chỉ có duy nhất ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (trước thời điểm sáp nhập 2 tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum).

Ngọc Linh là giống sâm giá trị cao nên người trồng sâm những ngày Tết Nguyên đán luôn phải túc trực bảo vệ.

Họ cũng không quên canh me trước loài chuột "quý tộc"-chuột sâm, loài động vật hoang dã thuộc bộ gặm nhấm chuyên “ăn trộm” sâm Ngọc Linh.

Vì chuyên ăn sâm quý là hạt sâm Ngọc Linh, củ sâm Ngọc Linh nên người dân gọi loài chuột núi Ngọc Linh là chuột “quý tộc”.

Do quá quen với loài chuột này, người đồng bào Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã chế tạo các loại bẫy để bắt chuột.

Các loại bẫy chuột thường dùng như bẫy ống để bắt chuột nhỏ chuyên ăn mầm non cây sâm Ngọc Linh.

Loài chuột xám và chuột lông đỏ chuyên trèo lên ngọn để ăn hoa sâm, hạt sâm thì dùng bẫy kẹp.

Thái Bình là quê nội, Hưng Yên là quê ngoại của bảng nhãn Lê Quý Đôn, vùng đất giao thoa về hôn nhân, huyết thống

Chuột sâm-chuột "quý tộc" sau khi bẫy được, người dân mang về hun khói trên gác bếp cho khô dần.

Chuột "quý tộc"-chuột sâm đã trở thành món đặc sản hiếm có khó tìm và chỉ dùng chế biến thành món ăn khi vào các dịp lễ lớn hoặc dùng đãi khách quý.

Những hình ảnh về chuột "quý tộc" ngày Tết của đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở vùng trồng sâm Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum).

Chuột "quý tộc"-chuột sâm, con động vật hoang dã bộ gặm nhấm chuyên "ăn trộm" đồ quốc bảo là sâm Ngọc Linh được đồng bào dân tộc Xơ Đăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum hong khô trên gác bếp rồi đem ra đãi khách quý ngày Tết.

Nước son tràn về nhuộm đỏ dòng sông, dân An Giang vào mùa bắt cá ngon, tôm bự

Loài chuột thường cắn phá Sâm Ngọc Linh ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, bao gồm mấy loại chuột như chuột nhỏ, chuột xám, chuột lông đỏ.

Con đặc sản tên nghe mắc cười ở biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh (cũ), làm món gì cả làng đều khen hết lời

Thành quả thu được sau khi đặt bẫy bắt chuột sâm-chuột "quý tộc" ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Xã Trảng Bom, xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai (mới) định hướng xây dựng một đô thị xanh, 5 năm nữa lên phường

Chuột "quý tộc"-chuột sâm đem về được hun khói, treo gác bếp để bà con dân tộc Xơ Đăng ở vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum đãi khách dịp lễ lớn hoặc có khách quý.

Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu

Công nhân ở trong các lán trại trên núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum để bảo vệ sâm Ngọc Linh.

TP Cần Thơ đang thực hiện một đề án quan trọng về con tôm nước lợ, sau khi "đón" tỉnh Sóc Trăng về "chung nhà"

Cách người dân vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum bảo vệ hạt sâm Ngọc Linh trước bọn chuột "quý tộc"-chuột sâm.

Bí ẩn lăng mộ cổ của vị hoạn quan quê Thanh Hóa, con nối dõi không có, 9 làng thờ suốt 300 năm

Sâm Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum còn được gọi là "quốc bảo", là loài sâm có giá trị kinh tế cao. Cây sâm Ngọc Linh bán được tất cả các bộ phận, từ thân, lá, rễ, củ, hạt...

Theo: Báo Công an TPHCM