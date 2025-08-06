Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo hàng trăm triệu đồng ở Đà Nẵng

Ngày 6/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thành Phúc (SN 1999, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tối 5/8, anh N.Đ.H (SN 1974, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) trình báo bị một người tự xưng là cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh nhanh chóng xác minh, mời Phúc về làm việc. Qua đấu tranh, Phúc khai sử dụng tài khoản Zalo có nickname “Nguyen Tran Dai An” kết bạn với anh H, tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, vừa được điều động về địa bàn để nhận nhiệm vụ.

Đối tượng Nguyễn Thành Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tạo được lòng tin, Phúc đề nghị thuê trọ tại nhà anh H. Ngày 9/7, lợi dụng việc anh H đang vướng tranh chấp dân sự, Phúc dựng “kịch bản chạy việc lấy lại tiền” và chiếm đoạt 180 triệu đồng. Khi tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 500 triệu, anh H nghi ngờ và trình báo công an.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định Phúc còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 600 triệu đồng và có dấu hiệu lừa đảo nhiều người khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.